Iranischem Fußballer droht die öffentliche Hinrichtung

Kreistag Bautzen: Unterstützung der CDU für AfD-Antrag sorgt für Ärger

Im Kreis Bautzen will die AfD per Antrag erreichen, dass Integrationsleistungen für Geflüchtete gestrichen werden, wenn diese kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Weil die CDU dem Antrag in großen Teilen zustimmt, müssen in Bautzen jetzt neue Integrationsleitlinien formuliert werden. Kritiker sprechen nach der Abstimmung von einem „Dammbruch“.