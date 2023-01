﻿Iranischer Demonstrant berichtet von Erpressung, Bedrohung und fehlender medizinischer Versorgung für Verletzte

Er war in den Fängen der Revolutionswächter, saß ein Jahr im Gefängnis. Denn Sasan Samaki war als Student an Protesten beteiligt, hatte auch Flyer gedruckt – „bis sie mich geschnappt haben“. Zehn Jahre ist das jetzt her. Als er aus dem Gefängnis kam, floh er nach Deutschland.

Samaki hat Weihnachten 2021 erstmals wieder seine Eltern besucht. Er hatte Angst, dass er sie wegen der Corona-Pandemie nicht mehr lebend wiedertreffen könnte. Doch ihm war auch klar, dass er sich in Gefahr begibt. Kaum angekommen, wurde er ins Gefängnis gesteckt. 13 Tage lang. Um dort herauszukommen, musste er viel Geld ausgeben. Schmiergeld.

Nach Hinrichtungen im Iran: Baerbock fordert mehr Druck auf Teheran „Ein Regime, das seine eigene Jugend ermordet, um seine Bevölkerung einzuschüchtern, hat keine Zukunft“, sagte Annalena Baerbock. © Quelle: Reuters

Unvorstellbare Härte gegenüber Demonstranten

Ende Januar 2022 war er schließlich wieder zurück in Deutschland. Im Iran würde es nur noch Armut und Reichtum geben, erzählt er. Der Mittelstand sei quasi nicht mehr existent. Das Regime sei ein Regime des Terrors und der Unterdrückung. Wenn ein Bürger ins Gefängnis gesteckt wird, erfahren es die Familienangehörigen nicht. Monatelang wissen sie nicht, wo sich ihr Kind aufhält.

Diese quälende Ungewissheit sei Teil des Repressionspolitik des Regimes. Auch Einschüchterung gehöre dazu. Die Zahl der Hinrichtungen sei mit Sicherheit viel höher als im Westen bisher bekannt, meint er. Viele Menschen würden getötet und an Laternen aufgehängt, um die Bevölkerung zu warnen: Seht her, was mit euch passieren könnte, wenn ihr an Demonstrationen teilnehmt.

Verletzte Demonstranten würden zwar manchmal ins Krankenhaus gebracht, dürften dort aber nicht behandelt werden. „Sie sterben in irgendeinem Zimmer“, sagt Samaki. Ärzte würden unter Druck gesetzt, bedroht. Zum Beispiel damit, dass man die Ehefrau des Arztes auf die Liste der Demonstranten setzen würde.

Kundgebung geplant

Der 33-Jährige Samaki plant gemeinsam mit Mahtab Khojandi am Freitag, 3. Februar, eine Kundgebung in Lüneburg. Ab 16 Uhr wollen sie auf dem dortigen Marktplatz zur Solidarität mit den Freiheitskämpfern im Iran aufrufen. Kämpfer, die seit dem Tod von Mahsa Amini im Iran auf die Straße gehen – und ihr Leben riskieren.

Mahtab Khojandi war sechs Monate alt, als ihre Eltern aus dem Iran flohen. „Das war mein Lotterielos“, sagt die heute 33-Jährige. Sie hat noch viele Familienmitglieder im Iran, war auch schon mehrfach zu Besuch. Aber sicher fühlt sie sich dort nicht. Das Regime, erzählt sie, gehe auch gegen die geistige Elite gnadenlos vor. Viele Akademiker seien inhaftiert. Das berüchtigte Gefängnis in Teheran sei eigentlich schon die wahre Universität, sagt sie.

Zwei Männer im Iran im Zusammenhang mit Protesten hingerichtet Anwälte und Menschenrechtsorganisationen werfen den Ermittlungsbehörden schwere Folter und das Erzwingen von falschen Geständnissen vor. © Quelle: Reuters

„Wir wollen die Demonstranten unterstützen. Wir wollen, dass auch hier im Westen in den Köpfen ankommt, dass der Druck auf die Führung im Iran erhöht werden muss“, sagt die 21-jährige Anja Krebs. Khojandi und Samaki nicken. Sie begrüßen die neuen Sanktionen gegen den Iran, auf die sich die EU-Außenminister geeinigt haben. Das sei aber nicht ausreichend: Der Druck müsse weiter erhöht werden. Politisch und wirtschaftlich. Und sie hätten auch nicht dagegen, wenn die Sittenwächter auf der Terrorliste der EU gesetzt werden würden.

Hintergrund der Proteste

Amini starb am 16. September 2022 während ihrer Inhaftierung in Teheran, nachdem sie zuvor von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden war, weil sie angeblich den Hidschāb in der Öffentlichkeit nicht korrekt getragen haben soll. Die Proteste haben das Regime in Bedrängnis gebracht. So stark, wie schon lange nicht mehr. Doch das Regime geht mit kaum unvorstellbarer Härte gegen Demonstranten vor. Es gab schon einige Hinrichtungen.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Landeszeitung Lüneburg“.