Iranisches Atomprogramm: Israel unterstellt Teheran Lügen

Krieg muss turning point sein: Luisa Neubauer fordert Umdenken in der Energiepolitik

Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat sich am Rande eines Klimaprotests in Stockholm deutlich zur Nutzung fossiler Energien geäußert. Der russische Krieg gegen die Ukraine müsse ein Wendepunkt in der Energiepolitik sein, sagte die 26-Jährige. Neubauer warb stattdessen für eine andere Lösung.