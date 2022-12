„Es ist heuchlerisch“: Irans Außenminister wirft Deutschland Terrorförderung vor

Teheran hat Deutschland Terrorförderung vorgeworfen. Außenminister Hussein Amirabdollahian schrieb auf Twitter, die Bundesrepublik sei „heuchlerisch“. Sie stifte „unheilvolle Phänomene“ in seinem Land an, so der Politiker weiter.