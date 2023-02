﻿Angst vor Unruhen wächst: Warum droht Israel eine Gewaltwelle?

Kaum einen Monat ist Israels neue Regierung jetzt im Amt, und schon haben sich gleich zwei Konflikte dramatisch verschärft. Im Innern treibt die geplante Justizreform seit Wochen tausende Protestierende auf die Straßen, weil sie Israels Demokratie unterhöhlt und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ganz offensichtlich dabei helfen soll, einer Haftstrafe zu entgehen. Vergangenen Montag versammelten sich in einer Protestaktion von historischem Ausmaß mehrere Zehntausend Menschen vor der Knesset, dem israelischen Parlament.

Sie schwenkten Flaggen und riefen „Nein zur Diktatur“. Drinnen legte die Regierung einen ersten Gesetzentwurf zur Schwächung des Rechtssystems vor.

Zehntausende Menschen protestieren in Israel gegen die Justizpläne von Benjamin Netanjahu. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Zugleich erreicht die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern ein immer gefährlicheres Niveau. Seit Jahresbeginn wurden bereits neun Israelis und eine Ukrainerin bei Anschlägen von Palästinensern getötet. Im selben Zeitraum starben 48 Palästinenser, meist bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee. Seit drei Wochen spitzt sich die Lage zu. Ende Januar erschütterte Jerusalem der schwerste Terroranschlag seit vielen Jahren. Ein Palästinenser schoss auf Besucher einer Synagoge und tötete sieben Menschen. Der Anschlag war offenbar als Vergeltung gedacht. Denn einen Tag zuvor hatte das israelische Militär bei einer Razzia in Dschenin im Westjordanland zehn Palästinenser erschossen. Seither schraubt sich die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt unaufhörlich nach oben. Auge um Auge, Zahn um Zahn im Heiligen Land.

Die jüngste Gewalteskalation reiht sich in eine längere Entwicklung ein. Sie begann schon vor der jetzigen rechts-religiösen Regierung des politischen Wiedergängers Netanjahu. Schon 2022 war das blutigste Jahr seit dem Ende der zweiten Intifada Anfang 2005. So wurden im vergangenen Jahr 30 Israelis und fast 200 Palästinenser getötet. Allein im August starben 49 Palästinenser bei einem dreitägigen israelischen Bombardement im Gazastreifen. Bereits im Dezember glaubten daher 61 Prozent der Palästinenser und 65 Prozent der israelischen Juden, dass eine dritte Intifada bevorsteht – eine großangelegte palästinensische Revolte mit tausenden Toten. Nach den Ereignissen der letzten Tage und Wochen ist die Wahrscheinlichkeit für eine neue Intifada noch einmal gestiegen.

Nahostexperte Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) spricht von langfristigen Ursachen: „Es gibt ein strukturelles Problem. Derzeit gibt es einfach keine Friedensperspektive.“ Und dann würden andere Wege gesucht. „Manche neigen dann zu Gewalt, zu Terrorismus.“

Brandstifter in der israelischen Regierung

Die jüngste Gewalt hängt aber auch damit zusammen, dass die Extremisten in Netanjahus Regierung immer wieder Öl ins Feuer gießen. So besuchte der neue Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, Anfang Januar medienwirksam den Tempelberg. Gemeinsam mit dem Felsendom und der Al-Aksa-Moschee ist der Tempelberg nach Mekka und Medina die drittheiligste Stätte im Islam. Wegen der angrenzenden Klagemauer ist er aber auch im Judentum heilig. Verwaltet wird der Tempelberg von Muslimen, für die Sicherheit ist Israel zuständig. Muslime dürfen dort beten, Juden nicht.

Ein Blick auf den Felsendom auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt. © Quelle: Mahmoud Illean/AP/dpa

Diese hochsensible Vereinbarung wurde von früheren israelischen Regierungen nicht angetastet. Der letzte Besuch eines hochrangigen israelischen Politikers – der damalige Oppositionsführers Ariel Sharon kam 2002 an die Stätte – war ein Mitauslöser der zweiten Intifada. Ben-Gvir nahm bewusst diese Symbolik auf. Mehr noch als um Symbolik gehe es um den Anspruch dahinter, erklärt SWP-Forscher Lintl: „Ben-Gvir sagt, die Israelis sollten Souveränität über den Tempelberg haben. Das ist das Provokante daran.“

Zusätzliche Brisanz erhält der Tempelberg-Besuch durch den Sicherheitsminister selbst. Die antiarabische Agitation von Itamar Ben-Gvir, Politiker der religiös-nationalistischen Partei „Jüdische Stärke“, hat eine lange Geschichte. Er ist Anhänger des 1990 verstorbenen rassistischen Rabbis Meir Kahane, der einen jüdischen Gottesstaat errichten und alle Nicht-Juden vertreiben wollte. In den 1990er Jahren flog Ben-Gvir wegen seiner extremistischen Ansichten aus der israelischen Armee. Bis vor Kurzem hing in seinem Wohnzimmer ein Bild von Baruch Goldstein – der jüdische Terrorist stürmte 1994 eine Moschee bei Hebron mit einem Sturmgewehr, tötete 29 Menschen und verletzte mindestens 150, bis ihm die Munition ausging und er von den Überlebenden zu Tode geprügelt wurde.

Radikales Programm

Ben-Gvirs Provokationen sind Ausdruck einer antiarabischen Ideologie, die das Programm der neuen Regierung bestimmt. Auch Netanjahus Likud, früher eine Mitte-rechts-Partei, habe sich seit den 2010er Jahren immer mehr radikalen Positionen angenähert, erklärt Lintl. „Die neue Regierung will sicherstellen, dass es niemals einen palästinensischen Staat geben kann. Das ist wirklich neu.“ Während der Likud große Teile des Westjordanlandes annektieren wolle, aber immerhin noch kleinere Territorien unter palästinensischer Eigenverwaltung zugestehe, gingen die beiden radikalen Parteien um Sicherheitsminister Ben-Gvir und Finanzminister Bezalel Smotrich noch weiter. Ihnen gehe es um eine Vertreibung aller Palästinenser, erklärt Lintl: „Deren Idealvorstellung wäre, dass es vom Jordan bis zum Mittelmeer keine Palästinenser mehr gäbe. Dass das Land nur jüdischen Israelis gehört, mit allenfalls ganz wenigen Arabern, die Israel absolute Treue schwören.“

Die neue Regierung will sicherstellen, dass es niemals einen palästinensischen Staat geben kann. Das ist wirklich neu. Peter Lintl, Nahostexperte

Solche Ideen heizen die Gewalt an. Den Scharfmachern in Netanjahus Regierung nutze eine Eskalation durchaus, meint Lintl: „Niemand der Radikalen wird natürlich sagen: Wir wollen den Konflikt eskalieren sehen und nehmen dafür auch jüdische Tote in Kauf. Aber die Radikalen zielen darauf ab, dass sie Gründe haben, um härter gegen die Palästinenser vorgehen zu können.“

Netanjahus wichtigstes Ziel: dem Gefängnis entgehen

Und Netanjahu? Er galt lange als Pragmatiker, und auch wenn er nie wirklich eine Zwei-Staaten-Lösung befürwortet habe, sei er „immer der vorsichtigste Akteur“ gewesen, der seine internationalen Partner nicht habe verschrecken wollen, so Lintl. „Das hat sich mit der Korruptionsanklage gegen ihn geändert.“

An dieser Anklage hängt für Netanjahu alles. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, seine Macht als Premierminister missbraucht zu haben, um sich wohlwollende Berichterstattung in den Medien zu sichern. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft wegen Korruption und drei Jahren wegen Betrugs und Untreue. Schon vor der Parlamentswahl 2019 warf ihm der damalige Oppositionschef Jair Lapid vor, nur anzutreten, um dem Gefängnis zu entgehen: „Denn wenn er gewinnt, glaubt er das Mandat zu haben, die Ermittlungen gegen ihn zu beenden.“

Die Flucht vor dem Gefängnis ist nach Lintls Einschätzung auch der wichtigste Grund für Netanjahus harten Rechtsruck: „Um die Radikalen ins Boot holen zu können, hat er sich als rechter Hardliner verkauft.“ Denn ohne die beiden extremen Parteien, Ben-Gvirs „Jüdische Stärke“ und Smotrichs „Der Religiöse Zionismus“, hätte er keine Regierungsmehrheit zusammenbekommen.

Mit der Justizreform will Netanjahu seinen Kopf aus Schlinge ziehen

Als Regierungschef hat Netanjahu nun die Chance, der Korruptionsanklage zu entgehen. Dazu will er das Justizsystem grundlegend umbauen. Die liberale Ausrichtung des Obersten Gerichtshofs ist den radikalen Parteien seit Langem ein Dorn im Auge, insofern überschneiden sich hier Netanjahus persönliche Interessen mit den ideologischen seiner Koalition. Nach den Plänen von Justizminister Jariv Levin soll die Knesset – das israelische Parlament – Gesetze beschließen können, auch wenn das Oberste Gericht sie für grundgesetzwidrig hält. Kritiker sehen dadurch die Gewaltenteilung in Gefahr. Zudem will Levin die Zusammensetzung des Gremiums ändern, das die obersten Richter des Landes ernennt. Damit könnte sich Netanjahu laut Lintl aus seiner Anklage herauswinden: „Man schwächt den Gerichtshof und generell den Justizapparat so, dass man ihn mit Personen besetzt, die das Verfahren gegen Netanjahu aufheben.“

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. © Quelle: Ohad Zwigenberg/POOL AP/dpa

Um sein Vorhaben propagandistisch zu flankieren, hat sich Netanjahu Strategien der amerikanischen Rechtspopulisten abgeschaut. Lintl skizziert ein Narrativ, das USA-Kennern allzu vertraut ist: „Seit vierzig Jahren werden die Rechten gewählt, aber weil die Linken in den Medien, im Justizapparat und in den Unis sitzen, können wir hier nicht richtig regieren.“ Das Korruptionsverfahren bezeichnet Netanjahu als politisch motivierte „Hexenjagd“ – die gleiche Wortwahl wie Donald Trump, wenn es um eines der zahlreichen Strafverfahren gegen ihn geht.

Netanjahu könnte zu schwach sein, um die Brandstifter einzufangen

Sein Pakt mit den Extremisten hat Netanjahu in eine fatale Abhängigkeit gebracht. „Netanjahu ist zum ersten Mal in seiner Karriere einseitig auf Radikale angewiesen. Das wollte er bisher immer vermeiden,“ erklärt Lintl.

Diese Abhängigkeit macht Netanjahu erpressbar. Nur mit den Radikalen kann er eine Haftstrafe abwenden. Platzt die Regierung, platzt auch seine Justizreform. Wie weit also ist Netanjahu bereit, den Radikalen Zugeständnisse zu machen? Wie weit wird er den Brandstiftern in eine immer gefährlichere Eskalation im Konflikt mit den Palästinensern folgen?

„Das ist gerade wirklich die alles entscheidende Frage, vor der wir alle gespannt stehen,“ sagt Lintl. Was genau passieren wird, sei schwer vorherzusehen. Netanjahu könnte wohl weiterhin darauf dringen, dass die Moderateren in der Regierung das Ruder in der Hand behalten. Aber die Radikalen würden dann andere Dinge einfordern, etwa neue Siedlungen im Westjordanland oder die Legalisierung sogenannter Außenposten, die nach israelischem Recht illegal sind. Und damit haben sie Erfolg: Erst am Sonntag hat Netanjahus Regierung beschlossen, neun Außenposten zu legalisieren und angekündigt, den Bau weiterer Siedlungen zu genehmigen. Die USA und die EU zeigten sich besorgt.

„Das beschleunigt natürlich Konfliktmechanismen weiter,“ so Lintl. „Wir sehen gerade wirklich ein massives Potenzial für eine Eskalation, die letztlich niemand will.“