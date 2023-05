Israels Armee zerstört Wohnung des Attentäters von Tel Aviv

Menschen inspizieren in Ramallah das Haus, in dem ein Attentäter mit seiner Familie gelebt hat. Die israelische Armee hat in dem Gebäude einen Sprengsatz gezündet. Der Attentäter hatte am 9. März auf der belebten Dizengoff-Straße im Zentrum Tel Avivs das Feuer auf Passanten eröffnet.

© Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com