Drei Religionen feiern in Jerusalem - angespannte Sicherheitslage

Nach mehreren Raketenangriffen in den vergangenen Tagen ist die Sicherheitslage im Nahen Osten angespannt. In Jerusalem finden trotzdem die Feierlichkeiten dreier Religionen statt.

Jerusalem. In der Altstadt von Jerusalem sind jüdische und muslimische Feierlichkeiten am Sonntag von Spannungen begleitet gewesen. Tausende Jüdinnen und Juden versammelten sich an der Klagemauer für einen Segen zum Pessachfest. Unweit davon beteten auf der Anhöhe mit der Al-Aksa-Moschee Hunderte Palästinenser im Rahmen des muslimischen Fastenmonats Ramadan. Unter hohem Polizeischutz besuchten Juden die Anhöhe, die auch ihnen heilig ist. Palästinenser protestierten dagegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch zahlreiche Christen haben im Heiligen Land den Ostersonntag gefeiert. Der höchste katholische Würdenträger im Heiligen Land, Patriarch Pierbattista Pizzaballa, zelebrierte in der Grabeskirche in Jerusalem die traditionelle Ostermesse.

„Wir haben eine schwere Zeit der Gewalt, des Misstrauens, der Spannungen hinter uns, politischer, religiöser und sozialer Art“, sagte Pizzaballa in einem Grußwort zu Ostern. „An diesem Tag erhalten wir jedoch eine Botschaft der Liebe und des Lebens. Jesus ist der Grund. Jesus - unser Leben - lebt und bringt uns eine Botschaft der Freude.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Moscheegelände hatte es in dieser Woche eine Razzia der israelischen Polizei gegeben. Mehrmals haben sich Palästinenser in den vergangenen Tagen in der Moschee mit Feuerwerkskörpern und Steinen verbarrikadiert. Sie wollten erreichen, dass sie auch über Nacht in der Moschee beten können. Israel erlaubt das aber nur während der letzten zehn Tage des Ramadan. Die Polizei setzte Gewalt ein, um die Muslime am Mittwoch von dort zu entfernen. Hunderte sollen festgenommen, Dutzende verletzt worden sein.

Neue Ausschreitungen auf dem Tempelberg in Jerusalem Die israelische Polizei habe Dutzende von Gläubigen auf dem Al-Aksa-Komplex angegriffen, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. © Quelle: Reuters

Nach der Razzia kam es zu Raketenangriffen palästinensischer Extremisten auf Israel. Das israelische Militär griff eigenen Angaben zufolge Ziele in Syrien an, nachdem von dort am Samstag und Sonntag Raketenbeschuss in Richtung Israel erfolgt sei. Kampfflugzeuge hätten auf syrische Militäranlagen gezielt, teilte das Militär mit.

Zwei der Raketen am Sonntag hätten die Grenze nach Israel überquert, teilte das Militär mit. Eine davon sei abgefangen worden. Bei der ersten Angriffswelle am Samstag sei eine Rakete auf einem Feld in den von Israel annektierten Golanhöhen eingeschlagen. Das jordanische Militär teilte mit, Teile einer zerstörten Rakete seien auf jordanischem Territorium gelandet. Berichte über Opfer gab es nicht.

Israels Luftstreitkräfte greifen Ziele in Syrien an Das israelische Militär hat als Reaktion auf einen Beschuss der besetzten Golanhöhen Ziele in Syrien angegriffen. © Quelle: Reuters

Für die drei Raketen am Samstag übernahm eine palästinensische Gruppe mit Sitz in Damaskus die Verantwortung, die loyal zur Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad steht, wie der Sender Al-Majadin berichtete. Die Miliz Al-Kuds-Brigade gab demnach an, der Beschuss sei Vergeltung für die Polizeirazzia gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hat wegen der Spannungen den Zeitraum verlängert, in dem Palästinenser aus dem Westjordanland und Gazastreifen keinen Zugang zu Israel bekommen. Das am vergangenen Mittwoch eingeführte Einreiseverbot werde bis zum Ende des jüdischen Pessachfests am Mittwochabend verlängert, teilte er mit. Gemäß der Anordnung dürfen Palästinenser nicht zum Arbeiten oder zum Gebet nach Israel kommen.

Die Spannungen fallen zeitlich mit mehreren religiösen Feierlichkeiten zusammen - dem muslimischen Fastenmonat Ramadan, dem Pessachfest und dem christlichen Ostern.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Am Ostersonntag sollten mehr als 2000 Polizisten in Jerusalem im Einsatz sein. Der Polizeichef Doron Turgeman warf der Hamas vor, sie wolle im Vorfeld des Segens zum Pessachfest Gewalt schüren, indem sie falsche Behauptungen verbreite, dass Juden die Al-Aksa-Moschee stürmen wollten. Turgeman sagte, die Polizei werde dafür sorgen, dass Angehörige aller Religionen in Sicherheit feiern könnten.

Am Freitag wurden bei palästinensischen Angriffen in Israel und im Westjordanland drei Menschen getötet. Die Beerdigung für zwei britisch-israelische Schwestern sollte am (heutigen) Sonntag in der jüdischen Siedlung Kfar Ezion im Westjordanland stattfinden. Auch ein italienischer Tourist wurde getötet. Der 35-jährige Anwalt aus Rom war wenige Stunden vor seiner Tötung zum Osterurlaub in Tel Aviv eingetroffen. Er kam bei einem mutmaßlichen Angriff mit einem Auto auf der Strandpromenade der Stadt ums Leben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP/dpa