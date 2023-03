Israel: Erneute Proteste gegen geplante Justizreform – Parlament berät Gesetzentwurf

Die rechts-religiöse Regierung Benjamin Netanjahus in Israel will eine umstrittene Justizreform durchsetzen. Dagegen richten sich jedoch bereits seit Wochen Proteste, so auch am Mittwoch. Derweil soll der Justizausschuss des Parlaments für Teile der Reform abstimmen.

Bereits Ende Februar protestierten Tausende Menschne in Israel gegen die geplante Justizreform. Auf diesem Bild ist eine Demonstration in Tel Aviv zu sehen. (Archivbild)

Tel Aviv. In ganz Israel sind Demonstranten am Mittwoch gegen die umstrittenen Justizreformpläne der Regierung auf die Straße gegangen. Einige von ihnen sperrten am Morgen rund eine Stunde lang die Autobahn zwischen Tel Aviv und Jerusalem. An Bahnhöfen in Tel Aviv verhinderten Demonstranten die Abfahrt von Zügen, indem sie Türen blockierten. Die größten Kundgebungen waren für den weiteren Tagesverlauf außerhalb des israelischen Parlaments, der Knesset, und nahe dem Haus von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geplant.

Seine Kritiker werfen dem Regierungschef vor, mit der Reform die demokratische Gewaltenteilung in Israel zu untergraben. Unter anderem soll der Oberste Gerichtshof geschwächt werden und die Regierung mehr Kontrolle über Richterernennungen erhalten. Nach Plänen der rechts-religiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu soll es dem Parlament künftig möglich sein, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufzuheben. Außerdem sollen Politiker bei der Ernennung von Richtern mehr Einfluss erhalten.

Fronten sind verhärtet

Die Fronten in dem Streit sind verhärtet, der Mittwoch sollte nach dem Willen der Regierungsgegner den bisherigen Höhepunkt der Proteste gegen die Justizreform markieren. Der ultranationalistische Minister für Innere Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, bezeichnete die Demonstranten als Anarchisten und forderte die Polizei auf, alle Blockaden aufzulösen.

Im Parlament stand eine erste Abstimmung über einen Gesetzesentwurf auf dem Programm, der es deutlich schwerer machen, einen Ministerpräsidenten für amtsunfähig zu erklären. Dafür wäre dann eine Dreiviertelmehrheit im Parlament notwendig. Außerdem wäre eine Amtsenthebung nur wegen psychischer oder anderer Gesundheitsgründe möglich. Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara warnt, diese Änderung könne zu „absurden Situationen“ führen. Sie schüfe ein „schwarzes Loch“, weil sie jegliche juristische Aufsicht verhindere.

Der Entwurf hat zum Ziel, Netanjahu vor einer Absetzung als Ministerpräsident zu schützen. Seine Gegner argumentieren, er könne die Regierung nicht führen, während er gleichzeitig wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht.

Kritiker sehen durch die Reform die Gewaltenteilung in Gefahr und warnen, dass sich Israel in eine Diktatur verwandeln könnte. Die Regierung argumentiert dagegen, das Höchste Gericht übe derzeit zu viel politischen Einfluss aus. Weil Israel keine schriftliche Verfassung hat und der Staat stattdessen auf einer Sammlung von Grundgesetzen fußt, kommt dem Höchsten Gericht besondere Bedeutung bei der Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu.

RND/dpa