Israel gedenkt Opfern des Holocaust - Iran droht mit Zerstörung von Tel Aviv und Haifa

Zwei Minuten lang steht Israel am „Jom Ha-Schoah“ still. Jedes Jahr erinnert das Land an dem nationalen Gedenktag an die sechs Millionen jüdischen Opfer der Nationalsozialisten. Unterdessen wiederholt Israels größter Feind seine Drohungen.

Ein Veteran des Zweiten Weltkriegs geht während einer Kranzniederlegung in der Halle der Erinnerung am Holocaust-Gedenktag „Yom HaShoah" im Holocaust-Museum Yad Vashem an Kränzen vorbei, die an Mahnmalen für Konzentrationslager angebracht sind.

Tel Aviv/Teheran. Die Menschen in Israel haben am Dienstag der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden gedacht. Landesweit heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Auf den Straßen blieben die Autos stehen, Passanten verharrten in stillem Gedenken. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog legten in der Gedenkstätte Yad Vashem Kränze nieder. Unterdessen drohte der Iran dem Land erneut mit Zerstörung.

Der Tag Jom Ha-Schoah wird in Israel seit 1951 begangen. In diesem Jahr wird besonders an den jüdischen Aufstand gegen die deutschen SS-Truppen im Warschauer Ghetto erinnert, der am 19. April 1943 begann. Der verzweifelte Kampf gegen die zahlenmäßig weit überlegenen Deutschen endete rund vier Wochen später. Nur wenige Warschauer Juden überlebten. Am Mittwoch wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkfeier in Warschau eine Rede halten.

Netanjahu sagte am Montagabend in Yad Vashem, die Geschichte des Aufstands verpflichte die Israelis zur inneren Einheit. „Nur so können wir die besiegen, die uns zerstören wollen.“ Heute sei dies der Iran, der an einer Aufrüstung mit Atomwaffen gehindert werden müsse.

Iran droht mit „Zerstörung der Städte Tel Aviv und Haifa“

Nur wenige Stunden später drohte der Iran dem Land erneut. „Der kleinste Fehler ihrerseits gegen die Sicherheit unseres Landes wird begegnet mit der Zerstörung der Städte Tel Aviv und Haifa“, sagte Irans Präsident Ebrahim Raisi im Staatsfernsehen.

Ein Raketensystem wird während der Parade zum iranischen Armeetag vor dem Mausoleum des verstorbenen Revolutionsgründers Ayatollah Chomeini gefahren. Der iranische Präsident Irans Präsident Raisi hat an einem Militärfeiertag Israel mit Zerstörung gedroht. © Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa

Bereits in der Vergangenheit hatten iranische Präsidenten dem Erzfeind Israel mit Zerstörung gedroht. Besonders umstritten war der Hardliner Mahmud Ahmadinedschad, der von 2005 bis 2013 Präsident war. Raisi kam im Sommer 2021 an die Macht. Der Regierungsstil des konservativen Geistlichen wird seitdem viel kritisiert. Der 18. April ist ein Feiertag in der Islamischen Republik zu Ehren der nationalen Streitkräfte.

Im Exil lebender Ex-Kronprinz Irans in Israel zu Gast

Bei den Holocaust-Gedenkveranstaltungen in Israel war erstmals auch der im Exil lebende Ex-Kronprinz des Irans, Reza Pahlavi, zugegen. Er wurde von der israelischen Geheimdienstministerin Gila Gamliel begleitet, die von einem „historischen Besuch“ sprach. Pahlavi sei die „ranghöchste iranische Persönlichkeit, die Israel jemals einen öffentlichen Besuch“ abgestattet habe. Am Dienstag besuchte Pahlavi die Klagemauer in Jerusalem.

Seit der Islamischen Revolution von 1979, nach der auch der Sohn des früheren Monarchen nicht mehr in seine Heimat zurückkehren konnte, gilt Israel als Teherans Erzfeind. Pahlavi äußerte sich in der Vergangenheit selten öffentlich. Seit Beginn der von Frauen angeführten Protestbewegung im Iran im vergangenen Jahr tritt der 62-Jährige jedoch prominenter auf und fordert einen demokratischen Iran.

RND/dpa