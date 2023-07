Israel greift Ziele in Syrien an - syrische Luftabwehrrakete über Israel explodiert

Beirut. Die israelische Luftwaffe hat Ziele in der Nähe der syrischen Stadt Homs angegriffen. Nach Angaben des syrischen Militärs kamen dabei am Sonntagmorgen keine Menschen zu Schaden, es gab aber Sachschäden. Syrische Staatsmedien zitierten einen namentlich nicht genannten Militärvertreter damit, dass die Luftverteidigung einige von israelischen Kampfflugzeugen vom Libanon aus abgefeuerte Raketen abgefangen habe.

Die israelischen Behörden kommentierten den Luftangriff im Raum Homs zunächst nicht, teilten aber mit, eine der syrischen Luftabwehrraketen sei folgenlos über dem Norden Israels explodiert. Awichai Adraee, ein Sprecher der israelischen Armee, sagte später, es habe wegen des Abfeuerns der syrischen Luftabwehrrakete einen Vergeltungsangriff auf syrische Luftabwehrstellungen gegeben, von denen das Geschoss ausgegangen sei. „Die Kampfflugzeuge haben auch andere Ziele in dem Gebiet angegriffen“, schrieb er bei Twitter, ohne Details zu nennen.

Israel hat in den vergangenen Jahren Hunderte Ziele in von der Regierung kontrollierten Gebieten des Nachbarlands Syrien angegriffen, räumt derartige Operationen aber selten öffentlich ein. Israel will den Einfluss des Irans in Syrien einschränken und hat versprochen, die Urananreicherung im Iran zu stoppen. Der letzte mutmaßlich israelische Luftangriff auf Ziele in Syrien hatte sich am 14. Juni in der Nähe der Hauptstadt Damaskus ereignet. Ein Soldat war dabei verletzt worden. Israel hat auch mehrfach die internationalen Flughäfen in Damaskus und Aleppo angegriffen.

