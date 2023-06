﻿Israel, ein Land am Abgrund

Tel Aviv. Was die Stunde in Israel geschlagen hat, können die Deutschen im Garten der Residenz ihres Botschafters Steffen Seibert erleben. Ja, lange ist der Garten in Herzliya zehn Kilometer nördlich von Tel Aviv an diesem Abend das reinste Idyll. Immer mehr feierlich gekleidete Menschen betreten erwartungsfroh den gepflegten Rasen, der von hohen Bäumen und blühenden Sträuchern gesäumt wird und durch den ein laues Lüftchen weht. Auch die Gespräche sind luftig. Kürzlich habe es hier geregnet, sagt ein Israeli – und weiß zu berichten, dass es seit Existenz des Staates Israel nur zweimal vorher in einem Juni Regen gegeben habe: 1953 und 1991. Da staunen die Gäste.

Unterdessen hat ein Cateringservice die Open-Air-Bar eröffnet. Junge Mitarbeiter reichen Fingerfood. Das Leben zeigt sich von seiner schönen Seite. Gefeiert wird, dass die Bundeszentrale für politische Bildung seit nunmehr 60 Jahren Studienreisen nach Israel anbietet – weshalb auf der Einladungs­karte zum Festakt auch steht: „Deutsch-Israelischer Brückenbau“.

Doch bald, nachdem der Festakt begonnen hat, die Auftaktmusik verklungen ist und die ersten Reden gehalten sind, ist es vorbei mit dem Idyll. Vor dem Gartentor der Botschafts­residenz sind Anhänger von Gruppen aufmarschiert, die der extremen Rechten Israels zugeordnet werden. Die Demonstranten und Demonstrantinnen skandieren wie aus dem Nichts: „Deutschland, antisemitisches Geld raus aus Israel.“ Auf Plakaten steht: „Deutschland, du hast deine Lektion nicht gelernt.“

Das zielt, jedenfalls vordergründig, auf Seibert, der sich etwa im Februar gegen Äußerungen der israelischen Ministerin für diplomatische Beziehungen und Öffentlichkeits­arbeit, Galit Distel-Atbaryan, verwahrte. Sie hatte behauptet, dass hinter den Protesten gegen die rechtsgerichtete Regierung von Minister­präsident Benjamin Netanjahu „Gelder aus Deutschland oder Iran“ stünden. Es seien „Gelder aus dem Ausland aus zumeist antisemitischen Quellen“, die die Menschen auf die Straßen brächten. Seibert nennt den Vergleich mit dem Iran nicht angemessen. Und er merkt einmal mehr, dass es nicht viel braucht, um in die große Auseinandersetzung um die Zukunft des Staates Israel hineingezogen zu werden.

Ultraorthodoxe und rechtsgerichtete Siedler geben den Ton an

Gewiss, die Zahl der Demonstranten vor dem Gartentor ist gering. Es ist kaum mehr als ein halbes Dutzend. Doch mit der Kraft ihrer Megafone schaffen sie es, der Veranstaltung einen Dämpfer zu verpassen. Die Frauen und Männer, die am Rednerpult auch kontrovers über die deutsch-israelischen Beziehungen sprechen, sind kaum mehr zu verstehen. Die schöne Stimmung ist kaputt. Es dauert einige endlose Minuten, bis die Veranstalter und ihre Gäste sich innerlich aufbäumen mit dem Ziel, sie sich nicht noch weiter kaputt machen zu lassen. Dabei fällt auf, dass die Polizei wenig unternimmt, um die Demonstranten und Demonstrantinnen zumindest auf Distanz zum Gartentor zu bringen. Sie können ungehindert brüllen. So wird die Residenz der deutschen Botschaft zum Spiegel der Verhältnisse.

In Deutschland nehmen nur wenige zur Kenntnis, was in Israel geschieht: dass im jüdischen Staat seit dem Jahreswechsel eine rechtsgerichtete Regierung unter dem Langzeit- und Immer-wieder-Premier Netanjahu am Ruder ist, in der nicht allein Ultraorthodoxe und rechtsgerichtete jüdische Siedler den Ton angeben, sondern teilweise vorbestrafte Minister wie der für die nationale Sicherheit zuständige Itamar Ben-Gvir.

Die Leute vergleichen uns mit Ungarn und Polen. Etgar Keret, israelischer Schriftsteller

Doch unter den Deutschen in Israel oder den Israelis mit Deutschland-Bezug sind sich alle einig: Die Situation wird wahlweise als „gefährlich“ oder „dramatisch“ beschrieben. Der im Land sehr populäre Schriftsteller Etgar Keret, der sich erst kürzlich für mehrere Monate in Berlin aufhielt, spricht im Garten der Botschafts­residenz von einem „perfekten Sturm“, verursacht durch „religiöse Fundamentalisten“ und „säkulare Rassisten“. Für Palästinenser, israelische Araber, Schwule oder Lesben habe sich das Leben bereits substanziell verschlechtert. „Die Leute vergleichen uns mit Ungarn und Polen“, sagt Keret, „aber das hier ist viel schlimmer.“ Israel drohe totalitär zu werden. Dagegen müssten sich auch Europa und die USA wenden.

Kritiker sehen die demokratische Ordnung in Gefahr

Noch geht es hauptsächlich um die Justizreform. Netanjahus Koalition will das oberste Gericht des Landes nach seinem Gusto umbauen und damit gezielt schwächen. Kritiker sehen die Gewalten­teilung und damit die demokratische Ordnung in Gefahr – und protestieren dagegen seit 24 Wochen mal zu Zehntausenden, mal zu Hunderttausenden, am Samstagabend, also am Ende des Sabbat. Erst zwei Tage vor dem Eklat in der Residenz sah man sie wieder mit israelischen Fahnen durch Tel Aviv ziehen.

Die Bürger aus der Mitte der israelischen Gesellschaft zeigen sich auch in anderen Städten, sie demonstrieren auf Brücken und vor den Wohnhäusern von Politikern aus Netanjahus Likud-Partei. „Denen wird die ganze Zeit die Hölle heiß gemacht, ihnen und ihren Familien, das ist teilweise hart an der Grenze“, sagt Grisha Alroi-Arloser, der bis Anfang Juni Geschäfts­führer der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer war. „Aber offensichtlich ist es das Einzige, was man machen kann. Und es wirkt.“ Netanjahu hat die Justizreform auf Eis gelegt – zumindest vorläufig.

Es geht jetzt um das große Ganze, um den Gesellschafts­vertrag dieses Staates. Grisha Alroi-Arloser, Israeli

Tatsächlich steht viel mehr auf dem Spiel. Der 67-jährige Alroi-Arloser – 1956 als Kind von Holocaust­überlebenden in Sibirien geboren, in Bergisch Gladbach aufgewachsen, mit Studium in Köln und seit seiner Einwanderung nach Israel 1978 in Tel Aviv lebend – sagt, Israel sei mit seinen nicht einmal zehn Millionen Einwohnern „im Grunde eine Stammes­gesellschaft“, die unter anderem aus orthodoxen Juden, jüdischen Siedlern, israelischen Arabern, Russen und Durchschnitts­israelis bestehe – mit meistens jeweils eigenen Schulen, Medien und Parteien sowie einer eigenen Agenda.

„Es geht jetzt um das große Ganze, um den Gesellschafts­vertrag dieses Staates“, sagt der Mann, der Gästen aus Deutschland seit Jahrzehnten regelmäßig im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung sein Land erklärt. „Es haben sich Gruppen herausgebildet, die wachsen und gedeihen, wie die Siedler, wie die Orthodoxen, wie die National­religiösen, die die Last des Israeli-Seins nicht wirklich tragen, weil sie entweder nicht im Militär dienen, nicht arbeiten oder keine Steuern zahlen.“ Die anderen seien „die Esel, auf deren Rücken sie ins Paradies reiten“. So bezögen die Koalitions­partner enorme Zahlungen aus dem Haushalt, die Befreiung der Orthodoxen vom Militärdienst werde dauerhaft festgeschrieben. Überhaupt habe die Koalition „eine nationalistische, klerikale, theokratische und undemokratische Zielsetzung“, sagt Alroi-Arloser.

„Um die Heimat betrogen“

Nikodemus Schnabel nähert sich der Misere von einem persönlichen Erlebnis her. Der deutsche Abt der katholischen Benediktiner in Jerusalem steht in seiner schweren schwarzen Soutane beim Botschafts­empfang und sagt: „2015 gab es einen Brandanschlag auf Tabgha, unser zweites Kloster am See Genezareth. Jüdische Extremisten haben es in Brand gesetzt. Das war einer der schwärzesten Momente in unserer Klostergeschichte.“ Ein Mitbruder und eine Volontärin hätten Brand­vergiftungen erlitten. Der sehr engagierte Anwalt der Täter sei dabei ausgerechnet Itamar Ben-Gvir gewesen, der Minister, „der jetzt für unsere Sicherheit zuständig ist“.

Vom Episodischen kommt Schnabel aufs Grundsätzliche. „Die Gründungsidee des Staates Israel war, eine sichere Heimstatt zu sein für alle Jüdinnen und Juden weltweit“, sagt er. Heute fühlten sich selbst jüdische Freunde „um die Heimat betrogen“. Der Schutz für Minderheiten falle „komplett unter den Tisch“. Andere warnen, Israel verliere seine Seele.

Das Negativs­zenario wäre, dass diejenigen, die jetzt an der Regierung sind, ihre Dystopie durchsetzen und die anderen resignieren und auswandern. Nikodemus Schnabel, deutscher Abt der katholischen Benediktiner in Jerusalem

Viele fürchten denn auch, dass die Justizreform lediglich der erste Schritt ist. Schließlich seien weiter gehende Schritte längst in Vorbereitung: die Wieder­einführung der Todesstrafe, die Erlaubnis für jüdische Hoteliers, Apotheker und Ärzte, Nichtjuden nicht bedienen zu dürfen, die endgültige Verunmöglichung eines Palästinenser­staates durch zusätzliche jüdische Siedlungen im Westjordanland. Eine neue Intifada ist ebenfalls denkbar. Längst werden auf beiden Seiten wieder Tote gezählt. Der Siedlungsbau geht weiter. Und der besagte Itamar Ben-Gvir besucht zum Zweck der Provokation gern den Tempelberg in Jerusalem, den Juden und Muslime gleichermaßen als ihr Heiligtum betrachten. Nicht erst seit gestern gibt es in Israel Stimmen, die sagen, ein Staat, der das Territorium anderer okkupiere, könne keine echte Demokratie werden.

„Für die Minderheit wird es schwierig“

Worauf Alroi-Arloser und Schnabel setzen, ist die israelische Zivil­gesellschaft, die sich im Augenblick so kraftvoll zu Wort meldet. Alroi-Arloser hofft, dass sie die Regierung stoppt und Neuwahlen folgen. Dann könnte der Spuk ein Ende haben. Schnabel hofft sogar auf einen „neuen Gründungs­impuls des Staates Israel“. „Das Negativ­szenario wäre, dass diejenigen, die jetzt an der Regierung sind, ihre Dystopie durchsetzen und die anderen resignieren und auswandern“, sagt Schnabel. „Dann wird es auch für uns als Minderheit schwierig.“

Verblüffend ist, wie viele Israelis in der eigenen Demokratie­krise auf das einst national­sozialistische Deutschland bauen – jenes Deutschland, das sechs Millionen Juden umbringen ließ und ohne dessen Verbrechen Israel wohl gar nicht existieren würde. Der Historiker Tom Segev sagt im Garten der Botschafts­residenz, israelische Studenten brächten aus Deutschland demokratische Grundsätze mit. Der Schriftsteller Etgar Keret berichtet, sein Sohn wolle in Berlin studieren. Als gäbe es nicht auch bei uns Demokratie­probleme.

60 Jahre Bemühen um einen beiderseitigen Dialog

Das Geschrei vor dem Gartentor gegen den deutschen Botschafter und das, was er und seine Gesellschaft verkörpern, ist insofern einerseits symptomatisch für die Gegenwart – und andererseits doch bloß ein Ausschnitt. In jenen 60 Jahren, in denen sich die Bundeszentrale für politische Bildung mit Studienreisen um den beiderseitigen Dialog bemüht, ist das deutsch-israelische Verhältnis in vielerlei Hinsicht besser geworden. „Wir halten die Fahne hoch, auch in schwierigen Zeiten“, sagt deren Präsident Thomas Krüger – bevor die Megafone das Idyll zerreißen.