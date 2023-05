Israelisches Militär tötet mehrere Menschen - darunter Islamischer-Dschihad-Kommandeure

Gaza. Das israelische Militär hat bei gezielten Luftangriffen im Gazastreifen nach eigenen Angaben drei hochrangige Kommandeure der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getötet. Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden kamen insgesamt mindestens zwölf Menschen zu Tode. Neben den Kommandeuren seien auch deren Ehefrauen, mehrere ihrer Kinder und andere Personen in der Nähe getötet worden.

Getroffen wurde das oberste Stockwerk eines Wohnhauses in der Stadt Gaza und ein Haus in der südlichen Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Das palästinensische Gesundheitsministerium sprach von 20 Verletzten. Menschen würden mit Krankenwagen weiter aus dem Gebiet evakuiert. Die Luftangriffe dauerten am frühen Dienstagmorgen an. Angegriffen wurden Trainingsstätten von Militanten.

Palästinensische Raketenangriffe erwartet

In der Vergangenheit haben derartige Angriffe palästinensische Vergeltungsaktionen zur Folge gehabt. In Erwartung palästinensischer Raketenangriffe wies das israelische Militär deshalb Bewohner von Gemeinden innerhalb einer Entfernung von 40 Kilometern zu Gaza an, sich in der Nähe von Luftschutzbunkern aufzuhalten.

Die Luftangriffe fallen in eine Zeit kulminierender Spannungen zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen, der von der Hamas regiert wird. In der vergangenen Woche waren von dort zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert worden. Israel reagierte mit Luftangriffen. Vorangegangen war der Tod eines inhaftierten Mitglieds des Islamischen Dschihads, das sich im Hungerstreik befunden hatte. Das israelische Militär erklärte, die drei getöteten Kommandeure seien für den jüngsten Raketenbeschuss auf Israel verantwortlich gewesen.

