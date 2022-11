Israel: Netanjahu erhält Auftrag zur Regierungsbildung

Der israelische Präsident Isaak Herzog will dem früheren Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Das teilte das Präsidialbüro am Freitag mit, nachdem Herzog mit den Spitzen der nach der Wahl am 1. November in der Knesset vertretenen Parteien gesprochen hatte. Offiziell werde der Regierungsbildungsauftrag am Sonntag erfolgen. Ab dann hat Netanjahu einen Monat Zeit, eine Koalition mit einer Mehrheit im Parlament zu bilden.

Herzog selbst sagte, 64 der 120 Abgeordneten hätten sich für Netanjahu als nächsten Ministerpräsidenten ausgesprochen und damit habe dieser eine klare Mehrheit im Parlament.

Der wegen Korruption seit drei Jahren angeklagte Likud-Politiker hat nach dem Wahlergebnis vom 1. November die Möglichkeit, das am weitesten rechts stehende Regierungsbündnis in der Geschichte Israels zu schmieden.

