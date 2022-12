Israel: Netanjahu ordnet Lügendetektortest für Mitarbeiter seines Büros an

Brief von Parlamentspräsidentin Metsola Brief von Parlamentspräsidentin Metsola

Twitter-Chef im Europaparlament: Musk zu öffentlicher Anhörung eingeladen

Die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, hat Twitter-Chef Elon Musk zu einer öffentlichen Anhörung eingeladen. In einem Brief an Musk schreibt Metsola, das sei eine Chance für einen „Austausch in der Öffentlichkeit“.