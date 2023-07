Netanjahus Justizreform zerreißt die israelische Gesellschaft

„Tage der Störung“ auf Israels Straßen. Allein in der Küstenmetropole Tel Aviv gingen Zehntausende auf die Straßen, ähnliche Kundgebungen gab es in Jerusalem, Haifa, Beerscheba. Berittene Polizisten gingen teils massiv gegen die Demonstrierenden vor. Bilder gingen um die Welt, wie Demonstrierende von Polizeireitern schlicht überrannt wurden. Die Härte der Sicherheitsorgane ist Folge des Kurses der Rechtsregierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, seine umstrittene Justizreform gegen alle Widerstände durchzusetzen – nachdem sie zunächst für einen Monat auf Eis gelegen hatte. Die Polizei sah sich Kritik ausgesetzt, weil sie deutlich härter gegen die Demonstrierenden vorging als in den Vorwochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Entschlossenheit der Kritikerinnen und Kritiker des Gesetzes wächst aber eher noch – sie sehen Israels Demokratie in Gefahr. Der Protest hat längst alle Teile der israelischen Gesellschaft und selbst die Armee erfasst: Mehrere Hundert Reservisten des Militärs kündigten an, ihren Dienst nicht mehr anzutreten, sollte die Justizreform umgesetzt werden. Hunderte erwägen Medienberichten zufolge, sich dem Protest anzuschließen. Verteidigungsminister Joav Galant kritisierte die Reservisten, deren Dienstverweigerung der Sicherheit des Landes schade.

Schleichender Abbau israelischer Demokratie

Doch warum diese Polarisierung? Die Kritikerinnen und Kritiker des Gesetzes befürchten das schleichende Ende der israelischen Demokratie, der einzigen Demokratie im Nahen und Mittleren Osten. Sie warnen, Israel könnte sich in eine Autokratie oder gar Diktatur verwandeln und verweisen auf ähnliche Transformationen in Ungarn oder Polen. Das geplante Gesetz soll die Macht der unabhängigen Richterinnen und Richter beschneiden. Konkret geht es um die Streichung der sogenannten Angemessenheitsklausel. So soll dem Höchsten Gericht die Befugnis genommen werden, Entscheidungen der Regierung oder einzelner Minister als „unangemessen“ zu bewerten. So konnte bislang zum Beispiel die Vereidigung von Kabinettsmitgliedern, die wegen Korruption oder Amtsmissbrauch verurteilt sind, vom Höchsten Gericht als „unangemessen“ gestoppt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz konkret war die Vereidigung Arie Deris, des Vorsitzenden der streng religiösen Schas-Partei, als Innen- und Gesundheitsminister verhindert worden, da dieser mehrfach verurteilt worden war, zuletzt 2021 wegen Steuerhinterziehung. Zudem war Deri im Jahr 2000 wegen Bestechlichkeit, Korruption und Untreue zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Auch gegen Netanjahu laufen verschiedene Strafverfahren wegen Korruption und Vorteilsnahme im Amt.

Erste Abstimmung über Justizreform erwartet – Proteste in Israel nehmen wieder zu Am Montag wird über den ersten Teil der umstrittenen Justizreform in Israel abgestimmt. Das befördert die Proteste dagegen. © Quelle: Reuters

Für die Netanjahu-Regierung besitzt das Höchste Gericht zu viel Macht. In der Nacht zu Dienstag billigte das Parlament in der ersten von drei Lesungen einen Gesetzentwurf, der das Ende der sogenannten Angemessenheitsklausel vorsieht.

Mit seinem Vorstoß folgt die Regierung Netanjahu einem allgemeinen Trend rechtspopulistischer Regierungen, die Gewaltenteilung schleichend außer Kraft zu setzen und so die demokratischen Prinzipien der Gesellschaft aufzuweichen.

Polnische und ungarische Verhältnisse?

Nach dem Wahlsieg von Viktor Orbans Fidesz-Partei 2010 in Ungarn hielt das Verfassungsgericht lediglich drei Jahre lang durch, dann hatte Orban genügend linientreue Richterinnen und Richter nachnominiert. Seither, so schreibt der Verfassungsrechtsprofessor Gábor Halmai im Onlineportal Verfassungsblog, ist das Gericht eine feste Bank für die Regierung, sei es im Streit um die europäische Flüchtlingspolitik 2016, sei es drei Jahre später im Verfahren um die Kriminalisierung von Nichtregierungsorganisationen. Ähnlich in Polen: Dort hat ein längst auf Linie der Regierungspartei PiS gebrachtes Verfassungsgericht 2021 Teile des EU-Rechts als mit der polnischen Verfassung unvereinbar erklärt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemessen an den beiden EU-Staaten steht Israel allerdings erst am Anfang eines drohenden Abbaus der Gewaltenteilung. In Polen und Ungarn sind die demokratischen Fundamente bereits stärker erodiert, auch was die Rechte der Opposition oder die Pressefreiheit betrifft.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Erste Hürde im Parlament genommen

Israels Parlament hatte in der Nacht zu Dienstag dem neuen Gesetzentwurf, aus dem die Angemessenheitsklausel gestrichen wurde, in erster Lesung zugestimmt. Der Abstimmung war eine stürmische Debatte im Parlament vorausgegangen. Bis die Änderung in Kraft tritt, sind noch zwei weitere Lesungen notwendig. Der Entwurf wurde bereits am Dienstag an den zuständigen Rechtsausschuss der Knesset, des Parlaments, übergeben, der ihn für die zweite und dritte Plenumslesung vorbereiten wird.

Ende März hatte sich Netanjahu dem Druck der Straße scheinbar gebeugt und die Justizreform nach heftigen Protesten verschoben. Jetzt erst wird deutlich, dass es ein Spiel auf Zeit war. Der Parteivorsitzende der nationalliberalen Likud-Partei hatte wohl gehofft, die Wogen der Empörung würden sich bis zum Sommer glätten. Doch die Entschlossenheit der Kritikerinnen und Kritiker scheint eher noch gewachsen zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die am weitesten rechts stehende Regierung

Netanjahu weiß, dass jedes Einknicken das Ende seiner Koalition, der am weitesten rechts stehenden Regierung, die das Land je regiert hat, bedeuten würde. Zuletzt scheiterten mehrere Koalitionen und Regierungsbildungen. So wurden die gut 6,5 Millionen israelischen Wahlberechtigten allein innerhalb von nur dreieinhalb Jahren zuletzt fünfmal zu den Wahlurnen gebeten. Er weiß, dass viele Israels Netanjahus Regierung der Stärke einem drohenden Chaos der Unregierbarkeit vorziehen – das ist sein größer Trumpf.

Deshalb will er das Gesetz so schnell wie möglich durchpeitschen, deshalb treibt er die Polizei zu Härte gegen die Kritikerinnen und Kritiker an. Jeder Tag Proteste kratzt an seinem Nimbus als Ordnungsgarant. Schon droht Histadrut, der Dachverband der Gewerkschaften, vergleichbar mit dem DGB in Deutschland, mit schwerwiegenden Maßnahmen – falls das „Chaos im Land“ nicht endet: Die rund 800.000 Mitglieder könnten dann in einen Generalstreik treten.

RND/dpa/AP/stu