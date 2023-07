Rund 150.000 Menschen allein in Tel Aviv und viele Tausend weitere in Jerusalem und anderen Städten haben am Samstag gegen die umstrittene Justizreform der israelischen Regierung demonstriert. Vor einer Abstimmung in der Knesset über das Vorhaben in der kommenden Woche bekam die Protestbewegung damit wieder deutlich mehr Zulauf. In den vergangenen Wochen war die Teilnehmerzahl der seit sechs Monaten andauernden Samstagsproteste zunehmend kleiner geworden.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte die Pläne zum Umbau der Justiz, durch die unter anderem der Oberste Gerichtshof geschwächt werden würde, angesichts der Proteste im März auf Eis gelegt, will sie aber jetzt wieder vorantreiben. Bereits am Montag soll es in der Knesset eine erste Abstimmung über einen Aspekt der Reform geben, der vorsieht, dass Gerichte Entscheidungen der Politik nicht mehr dahingehend prüfen können, ob sie angemessen sind oder nicht. So hatte der Oberste Gerichtshof etwa die Ernennung des Vorsitzenden der Schas-Partei, Arie Deri, zum Innenminister für unangemessen erklärt, weil dieser unter anderem wegen Bestechlichkeit verurteilt worden war.

Neben der Justizreform richten sich die Proteste am Samstag auch gegen den erzwungenen Rücktritt des Tel Aviver Polizeichefs Ami Eshed. Dieser sagte, er habe seinen Posten aufgeben müssen, weil er nicht mit harter Hand gegen demonstrierende Regierungsgegner vorgehen wollte.

