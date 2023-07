Israel: Tausende fordern Unterstützung gegen Justizreform von den USA

Jerusalem. Vor dem Hintergrund der geplanten, hochumstrittenen Justizreform haben in Israel Tausende Demonstranten am Sitz der diplomatischen US-Vertretung in Tel Aviv Unterstützung der Vereinigten Staaten gefordert. Vor der Außenstelle der US-Botschaft schwenkten sie am Donnerstag amerikanische Flaggen sowie Regenbogenfahnen und hielten Schilder mit den Aufschriften „SOS“ und „Mayday“ hoch. Damit verlangten sie von den USA, den von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angestrebten Plan zu verurteilen. Auch in anderen israelischen Städten fanden erneut Proteste statt, unter anderem an Netanjahus Wohnsitz in Jerusalem und nahe seiner Villa am Meer in Caesarea.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Demonstrationen halten das Land bereits seit Januar in Atem und haben seit Dienstag neuen Schwung erhalten, als Israels Parlament in erster Lesung einen Teil der Reform gebilligt hat. US-Präsident Joe Biden hatte vor einigen Tagen Mitglieder von Netanjahus Regierung – der politisch am weitesten rechts stehenden Koalition in der Geschichte Israels - als „extrem“ bezeichnet und gesagt, die Befürworter der israelischen Siedlungen im Westjordanland seien „Teil des Problems“. In dieser Woche hatten Demonstranten Autobahnen besetzt und den Betrieb auf Israels wichtigstem Flughafen gestört. Für dieses Wochenende sind weitere Proteste geplant.

Kritiker sehen in der von Netanjahu vorangetriebenen Justizreform einen Versuch, die demokratische Gewaltenteilung auszuhebeln. Durch die Beseitigung der Kontrollbefugnisse des Höchsten Gerichts könne die Regierung willkürliche Entscheidungen treffen, unangemessene Ernennungen oder Entlassungen vornehmen und die Tür zur Korruption öffnen, erklären Gegner. Die Regierung argumentiert dagegen, gewählte Volksvertreter müssten gegenüber einer übergriffigen Justiz gestärkt werden. Netanjahus rechts-religiöse Regierung will Teile des Gesetzes bis Ende des Monats verabschieden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP