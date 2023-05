Israel und Extremistengruppe Islamischer Dschihad vereinbaren Waffenruhe

Gaza. Israel und die Extremisten­gruppe Islamischer Dschihad haben sich nach deren Angaben nach fünftägigen Kämpfen auf eine Waffenruhe geeinigt. Entsprechend äußerte sich einer der Anführer der militanten Gruppe, Mohamad al-Hindi, am Samstag im ägyptischen Fernsehsender Al Kahera Wal Nas. Die von Ägypten vermittelte Vereinbarung sei am Samstagabend um 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) in Kraft getreten. Der Islamische Dschihad begrüße das Engagement Ägyptens, erklärte Al-Hindi weiter. Israel äußerte sich zunächst nicht dazu.

Kairo hatte bereits in der Vergangenheit häufiger zwischen den Konflikt­parteien vermittelt. In der vergangenen Woche hatte sich aber ein ägyptischer Vermittlungs­versuch zerschlagen.

Dutzende Tote nach Raketenangriffen

Die jüngsten Gefechte zwischen Israel und den palästinensischen Extremisten waren am Dienstag ausgebrochen. Bei israelischen Luftangriffen wurden an dem Tag drei ranghohe Kommandeure des Islamischen Dschihads ins Visier genommen und getötet. Israel teilte mit, sie seien für vorherigen Raketen­beschuss verantwortlich gewesen. Bei den Angriffen am Dienstag wurden mindestens zehn Zivilisten getötet, darunter Frauen, Kinder und unbeteiligte Nachbarn. Israel zog damit Kritik in der Region auf sich. Der Islamische Dschihad reagierte auf die Angriffe mit dem Abfeuern Dutzender Raketen auf den Süden Israels.

Bei den Kämpfen wurden im Gazastreifen 33 Palästinenser getötet, unter ihnen mindestens 13 Zivilisten. Durch Raketen­beschuss wurden in Israel zwei Menschen getötet, eine 80-jährige Israelin und ein Palästinenser aus Gaza, der in Israel arbeitete.

