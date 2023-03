﻿Warum ein 88-jähriger Holocaust-Überlebender in Israel gegen Netanjahu protestiert

Seit Wochen demonstrieren Zehntausende in Israel gegen geplante Gesetzesänderungen ihrer Regierung. Die Auseinandersetzungen auf den Straßen werden immer härter. Mittendrin: ein 88-Jähriger mit einer klaren Botschaft an den Premierminister.

Der 88-jährige Gidon Lev ging am 27. April 2023 auf die Straße in Jerusalem, um gegen die Politik von Premier Benjamin Netanjahu zu protestieren. Auf seinem Schild ist zu lesen: „Bibi, Du weckst bei mir, einem Überlebenden des Holocausts, schreckliche Erinnerungen. Lasst uns reden, bevor es zu spät ist. Gido Lev – 88 Jahre alt“.

Berlin. Gidon Lev sagt, zu Hause hält er es einfach nicht mehr aus. Er will kämpfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 88-Jährige aus Ramat Gan, einer Stadt bei Tel Aviv, hat im Holocaust viele Angehörige verloren. Er erinnert sich noch, wie sich Antisemitismus und Rassismus in seiner Heimat, dem damaligen Karlsbad, breitmachten. „Die Demokratie starb, und mit ihr viele, viele Menschen“, sagt er heute. Nur seine Mutter und er überlebten aus seiner Familie das Konzentrationslager Theresienstadt.

An diesem Montag steht er gemeinsam mit vielen Demonstranten auf den Straßen Jerusalems, um gegen seine Regierung zu protestieren. Gidon Lev hält ein Schild hoch, auf dem auf Hebräisch und auf Englisch zu lesen ist: „Bibi (Regierungschef Benjamin Netanjahu d.R.), Du weckst bei mir, einem Überlebenden des Holocausts, schreckliche Erinnerungen. Lasst uns reden, bevor es zu spät ist. Gido Lev – 88 Jahre alt.“

Tausende Israelis sind am Montag nach der Entlassung von Verteidigungsminister Joav Galant in vielen Städten auf die Straßen gegangen. In Tel Aviv versammelten sich Demonstranten mit israelischen Flaggen. Sie blockierten unter anderem eine zentrale Verbindungsstraße nach Jerusalem. Vor dem dortigen Parlament fanden sich ebenfalls Tausende Menschen ein, um gegen die Entlassung von Galant und die höchst umstrittene Justizreform der rechts-religiösen Regierung unter Führung von Benjamin Netanjahu zu protestieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor der Knesset steht auch Gidon Lev mit seinem Schild. Das Auftreten und das Vorgehen der israelischen Regierung hätten furchtbare Erinnerungen an seine Kindheit in Karlsbad und in Thersienstadt wieder in ihm hochkommen lassen und Ängste geweckt, erzählt er kurz am Telefon. Durch die Trillerpfeifen und die Sprechchöre ist er kaum zu verstehen.

Warum protestieren Sie, Gidon?

Ich protestiere, weil wir eine Regierung haben, die aus rechten Rassisten besteht, die versuchen, unsere Demokratie zu untergraben.

Was fürchten Sie genau?

Ich fürchte die absolute Herrschaft eines Diktators, wie wir sie in Israel noch nie gesehen haben. Bibi ist auf dem Weg dahin und hält sich mit Unterstützung von rassistischen, rechtsextremen und religiösen Minderheiten an der Macht.

Was würden Sie Netanjahu bei einem Treffen sagen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er soll mit diesen Plänen, der Justiz die Unabhängigkeit zu rauben, aufhören. Ich würde ihm sagen: Denken Sie an dieses Land und einigen Sie es wieder, indem Sie diesen schrecklichen Versuch, unsere Demokratie zu untergraben, stoppen! Nicht alles ist gut in Israel – aber es hat zumindest eine Demokratie. Dabei soll es bleiben.

Werden Sie wieder protestieren, wenn die Regierung nicht auf die Forderungen der Demonstranten eingeht?

Absolut. Ich werde das so lange tun, bis es endlich einen Richtungswechsel gibt.

Nicht nur Gidon Lev befürchtet eine schwierige Zeit für Israel. Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid sieht sein Land durch die politische Krise um die Justizreform an einem Scheideweg. „Wir waren nie näher dran zu zerfallen. Unsere nationale Sicherheit ist in Gefahr, unsere Wirtschaft bröckelt, unsere Beziehungen zum Ausland sind an ihrem bisherigen Tiefpunkt und wir wissen nicht, was wir unseren Kindern über ihre Zukunft in diesem Land sagen sollen“, sagte Lapid am Montag. „Wir sind von einem Haufen Extremisten ohne Bremsen und ohne Grenzen als Geiseln genommen worden.“

Die Bundesregierung hat sich besorgt wegen der eskalierenden Auseinandersetzungen um die Justizreform in Israel geäußert. Eindrucksvolle Appelle des israelischen Staatspräsidenten Izchak Herzog müssten und würden sehr ernst genommen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. „Als enge Freunde Israels mischen wir uns natürlich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Staates ein, und trotzdem blicken wir natürlich mit Sorge auf das, was in den letzten Tagen und vor allem Stunden sich in Israel zuträgt“, sagte er.