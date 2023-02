Israelischer Siedler soll Palästinenser erschossen haben

Israelische Soldaten stehen in der Altstadt Jerusalems Wache (Symbolfoto). Israel hat die Sicherheitsvorkehrungen in Jerusalem und im besetzten Westjordanland nach einer Flut von Gewalttaten in den letzten Tagen verschärft. Bei einer weiteren Auseinandersetzung soll ein israelischer Siedler einen Palästinenser getötet habe.

Jerusalem. Ein israelischer Siedler hat nach palästinensischen Behördenangaben einen Palästinenser in den Kopf geschossen. Der 27-jährige angeschossene Mann sei seinen Verletzungen am Samstag erlegen. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, bewaffnete Siedler hätten das Dorf Karawat Bani Hassan im Westjordanland betreten und auf eine Gruppe Bewohner geschossen.

Der Rat des Dorfs veröffentlichte Videoaufnahmen, auf denen zu sehen sein soll, wie die Siedler mindestens zehn Schüsse abgaben. Die israelische Polizei leitete Ermittlungen zu dem Vorfall ein, wie das Militär mitteilte.

Die israelische Armee teilte außerdem mit, man habe einen Bericht über gewaltsame Konfrontationen zwischen Dutzenden Palästinensern und israelischen Zivilisten erhalten. „Wir kennen Berichte über einen Palästinenser, der vor der Ankunft israelischer Soldaten in ein Krankenhaus gebracht wurde und der durch eine Schussverletzung getötet wurde“, hieß es in der Mitteilung. Soldaten hätten nach ihrer Ankunft vor Ort in die Luft geschossen und die Konfrontationen beendet.

Nahost: US-Außenminister Blinken will an Zwei-Staaten-Lösung festhalten Anthony Blinkens Nahost-Reise hat vor dem Hintergrund der schwersten Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern seit Jahren stattgefunden. © Quelle: Reuters

Achtjähriger stirbt nach palästinensischem Angriffs

Unterdessen starb am Samstag ein Opfer eines palästinensischen Angriffs mit einem Auto in Jerusalem. Ein Krankenhaus in Israel teilte mit, dass der achtjährige Junge seinen Verletzungen erlegen sei. Bei dem Angriff am Freitag waren sein sechs Jahre alter Bruder und ein Erwachsener sofort getötet worden.

Das israelische Militär teilte am Samstag mit, palästinensische Extremisten hätten eine Rakete aus dem Gazastreifen abgefeuert. Die israelische Luftabwehr habe das Geschoss abgefangen. Im Süden Israels wurde mit Sirenen vor der Rakete gewarnt.

Lage seit Wochen angespannt

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten ist seit Wochen extrem angespannt. Neun Israelis und eine Ukrainerin sind seit Jahresbeginn bei palästinensischen Anschlägen getötet worden. Seit Beginn einer Terrorwelle vor fast einem Jahr unternimmt die israelische Armee fast täglich Razzien im Westjordanland. Dabei kommt es immer wieder zu Konfrontationen. Allein in diesem Jahr wurden 45 Palästinenser bei Zusammenstößen oder ihren eigenen Anschlägen getötet. Es gibt zudem immer wieder Berichte über Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser, israelische Aktivisten oder Soldaten.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

