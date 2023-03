Proteste gegen Israels Justizreform: Netanjahu hat sich dramatisch verschätzt

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu gehört zu den erfahrensten Spitzenpolitikern der Welt. Bei den Plänen für seine umstrittene Justizreform hat er sich dennoch verkalkuliert, kommentiert Can Merey. Es ist überfällig, dass er die Notbremse zieht – um der Demokratie in Israel nicht noch mehr zu schaden.

Proteste gegen die Justizreform in Israel.

Benjamin Netanjahu ist zum sechsten Mal Ministerpräsident Israels, an Erfahrung mangelt es dem gewieften Politiker nicht. Umso bemerkenswerter ist, wie dramatisch sich der 73-Jährige bei den Plänen für seine Justizreform verschätzt hat. In einem Kommentar in der „Jerusalem Post“ ist die Rede vom „größten politischen Fehler seiner Karriere“. Aviv Buschinsky, einst Sprecher Netanjahus, sagte der „Washington Post“: „Meiner Ansicht nach hat er die Kontrolle verloren.“

Angriff auf die Demokratie

Dass Netanjahu mit der Reform den Einfluss der Regierung auf die Justiz ausweiten will, werten Kritiker nicht umsonst als Angriff auf die Demokratie. Noch fragwürdiger wird das Vorgehen, weil sich Netanjahu selbst wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten muss. Das verantwortungslose Handeln seiner rechts-religiösen Koalition jedenfalls droht Israel ins Chaos zu stürzen. Die Führung in Teheran dürfte sich angesichts des Tumults beim Erzfeind die Hände reiben.

Die Massenproteste reißen nicht ab, Streiks lähmen das Land. Inzwischen ist sogar die nationale Sicherheit gefährdet, wie Verteidigungsminister Joav Galant gewarnt hat: Der Konflikt, der die Gesellschaft spaltet, hat auch die Streitkräfte erfasst. Netanjahu folgte nicht etwa der Forderung Galants, die Reform deswegen auf Eis zu legen. Er entließ stattdessen den Minister.

Hunderttausende gehen auf die Straße

Demokratische Verbündete wie die USA und Deutschland haben öffentlich ihre Sorge über die Reformpläne geäußert. Selbst Staatspräsident Izchak Herzog hat den Regierungschef erneut aufgefordert, das Vorhaben zu stoppen. Respekt gebührt den Hunderttausenden Israelis, die seit Januar für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit auf die Straße gehen. Bleibt zu hoffen, dass ihr Druck Netanjahu zwingt, die Notbremse zu ziehen – damit weiterer Schaden von der Demokratie in Israel abgewendet wird.