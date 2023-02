Israels Luftwaffe fliegt Angriff auf Ziele im Gazastreifen

FDP feiert Wegfall der Maskenpflicht als eigenen Erfolg

Seit dem 2. Februar ist die Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr in Deutschland abgeschafft. Die FDP verbucht diese Maßnahme als eigenen Erfolg. Hätte man sich in der Regierung nicht dafür eingesetzt, würde man „immer noch mit Masken in Zügen und Bussen sitzen müssen“, so Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.