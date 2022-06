Entschuldigung nach Hitler-Vergleich: Wie ernst ist es Putin?

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte am vergangenen Sonntag mit antisemitischen Äußerungen für Aufsehen und schwere diplomatische Verstimmungen mit Israel gesorgt. Nun soll sich Kremlchef Putin in einem Telefonat mit dem israelischen Premierminister Naftali Bennett entschuldigt haben. Doch es gibt Grund für erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Entschuldigung.