Israels rechtsextremer Finanzminister ruft zu Gegenprotesten auf

Großstreik am Montag Großstreik am Montag

Eisenbahngewerkschaft mit Verlauf des Streiks zufrieden – Ruhe bis nach Ostern angekündigt

Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat am Montag Ernst gemacht. In fast allen Betrieben wurde gestreikt. Tarifvorstand Loroch bewertete den Streik am Montagmittag als „sehr gut“ und kündigte an, aus Rücksicht auf die Reisenden vor und an Ostern nicht zu verhandeln oder zu streiken.