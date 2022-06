Israels Regierung kündigt Neuwahlen an

Die israelische Regierung hat Neuwahlen angekündigt. In der nächsten Woche soll das Parlament über das Vorhaben abstimmen, so Ministerpräsident Naftali Bennett am Montagabend. Ideologische Themen hatten das Parlament zuletzt gelähmt.

Tel Aviv. Israels Regierung will das Parlament auflösen und damit den Weg zu Neuwahlen ebnen. Die Koalition will in der nächsten Woche die Knesset über das Vorhaben abstimmen lassen, wie Ministerpräsident Naftali Bennett am Montagabend sagte. Damit steuert das Land auf die fünfte Parlamentswahl in gut drei Jahren zu.

Die Neuwahl dürfte im Oktober oder November stattfinden. Bis zur Vereidigung einer neuen Regierung soll demnach der aktuelle Außenminister Jair Lapid stellvertretend das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen.

19.06.2022, Israel, Jerusalem: Naftali Bennett (r), Ministerpräsident von Israel, und Jair Lapid, Außenminister von Israel, nehmen an einer Kabinettssitzung im Büro des Ministerpräsidenten teil. © Quelle: Abir Sultan/Pool European Pressp

Bennett führt seit Juni 2021 eine fragile Koalition aus acht Parteien, die inhaltlich wenig verbindet. Sie hatten sich nach den letzten vier Wahlen ohne klaren Sieger zusammengefunden, um eine weitere Amtszeit des langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu verhindern. Teil der Vereinbarung war, dass erst Bennett von der ultrarechten Partei Jamina und danach Lapid von der gemäßigten Zukunftspartei (Jesch Atid) für zwei Jahre Regierungschef sein sollte. Erstmals war auch eine arabische Partei an einer Regierung in Israel beteiligt.

Streit über ideologische Themen hat überhand genommen

Heikle ideologische Themen wollte die Koalition weitgehend ausklammern, aber das gelang zuletzt immer weniger. Seit mehr als zwei Monaten hatte das Bündnis wegen abtrünniger Abgeordneter de facto keine Mehrheit mehr im Parlament. Vor allem in Bennetts ultrarechter Jamina-Partei gärte es, einige seiner Abgeordneten kritisierten Bennett als zu kompromissbereit. Als vor zwei Wochen eine entscheidende Abstimmung über eine Sonderregelung für jüdische Siedler im Westjordanland scheiterte, war das für viele Beobachter ein klares Signal, dass die Regierungskoalition bald endgültig Geschichte sein würde.

Die Neuwahl könnte nun den Weg für eine Rückkehr Netanjahus ebnen. Seine Likud-Partei könnte Umfragen zufolge wieder stärkste Kraft werden. Wie bei den vorangegangenen Wahlen ist aber unklar, ob es ihm oder jemand anderem gelingen kann, eine stabile, mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Netanjahu teilte mit, die bevorstehende Auflösung der Knesset sei eine gute Nachricht für Millionen Israels. Er werde nach der Wahl eine breite nationalistische Regierung unter Führung des Likud bilden.

