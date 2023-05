Ist Bidens hohes Alter halb so schlimm?

Liebe Leserinnen und Leser,

ein bisschen Selbstironie hilft immer und überall. Bevor andere anfangen, eine eigene Schwäche auszunutzen, ist es besser, die Sache mit Humor anzugehen und selbst zur Sprache zu bringen. Besonders in der Politik gilt: Wer über sich selbst lacht, lacht am besten.

Auf diese Weise geht jetzt auch Joe Biden mit seinem hohen Alter um. Doch Beobachter in den USA wie auch in Europa fragen sich: Kann man dieses ernste Thema wegwitzeln?

Willkommen zur neuen Ausgabe von „What‘s up, America?“.

Beim diesjährigen traditionellen Korrespondentendinner im Weiße Haus sprach Biden über die im ersten Verfasssungszusatz (first amendment) geregelten Freiheitsrechte. „Ich bin ein großer Fan des ersten Verfassungszusatzes“, hob Biden an – und kam dann grinsend zu seiner Punchline: „Das sage ich nicht nur, weil mein guter Freund Jimmy Madison den Verfassungsartikel geschrieben hat.“

Da bogen sich viele an ihren Tischen vor Lachen: James Madison, einer der Gründungsväter der USA, starb im Jahr 1836.

Heikle Thematik, viele Betroffene

Biden ließ, wie etwa Emma Bowman vom National Public Radio festhielt, noch eine ganze Reihe von Scherzen rund ums Alter folgen.

„Nennt mich alt, ich nenne es gereift“, stichelte Biden und fügte hinzu: „Ihr sagt, ich bin übers Datum, Don Lemon aber würde sagen: ‚Das ist ein Mann in seinen besten Jahren.‘“

Mit Selbstironie wurde er zum Star der eigenen Veranstaltung: US-Präsident Joe Biden beim Dinner der White House Correspondents Association am 29. April 2023. © Quelle: IMAGO/UPI Photo

Wieder gab es Gelächter. Lemon hatte als CNN-Moderator über die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley (51) gesagt, sie habe ihre „beste Zeit schon hinter sich“ – und wurde daraufhin von seinem Sender entlassen.

Bidens Hinweis auf den Fall Lemon war ein unnötiger Wink mit dem Zaunpfahl. Die Medienprofis in Washington wissen genau: Das Thema könnte heikler kaum sein. Der Anteil der Gruppe 65 plus in der amerikanischen Bevölkerung wird von 2023 bis 2050 von derzeit 17,6 auf 23,6 Prozent steigen. Und neben den prozentualen Anteilen der Alten wachsen auch ihre Empfindlichkeiten.

Altersdiskriminierung ist in den USA verpönt

In den USA kann man nur jedem davon abraten, ältere Leute zu kritisieren, weil sie ältere Leute sind. Politiker tun sich damit keinen Gefallen, Journalisten auch nicht. Arbeitgeber mit 20 Beschäftigten oder mehr können sogar schadensersatzpflichtig werden.

Schon seit dem Jahr 1967 werden Arbeitnehmer in den USA ab dem 40. Lebensjahr durch ein spezielles Gesetz vor altersspezifischen Benachteiligungen im Beruf geschützt. Das Gesetz (Age Discrimination in Employment Act = ADEA) gewährt ihnen zivilrechtlich durchsetzbare Schadensersatzansprüche gegen den Arbeitgeber. Von Küste zu Küste haben sich manche Rechtsanwaltskanzleien mit Erfolg auf Fälle von Altersdiskriminierung (Ageism) spezialisiert und werben im Internet dafür, den Klageweg zu beschreiten. Einige Law Firms wie etwa die in Washington ansässige, aber bundesweit aktive Kanzlei Employment Law Group vertreten prinzipiell nur Arbeitnehmer.

Eine republikanische Präsidentschaftsbewerberin fordert geistige Fitnesstests für Kandidaten ab 75 Jahren: Nikki Haley, ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, bei einer Kundgebung in Arlington, Virginia. © Quelle: Patrick Semansky/AP

Alle Anti-Ageism-Regelungen gelten natürlich nicht für Debatten um die Besetzung der höchsten Stelle im Land, im berühmten ovalen Büro im Weißen Haus. Wer etwa Biden zu alt findet, darf das offen sagen. Die Kandidatin Nikki Haley hat sogar eine generelle Altersbegrenzung für US-Präsidenten vorgeschlagen – seither muss sie auch ihrerseits mit Ageism-Vorwürfen leben, unter anderem vorgebracht vom populären linksliberalen Senator Bernie Sanders.

„Wir bekämpfen Rassismus, wir bekämpfen Sexismus, wir bekämpfen Homophobie – ich denke, wir sollten auch Altersdiskriminierung bekämpfen“, sagt der besonders unter jungen Leuten populäre 81-jährige Sanders. Im hohen Alter eines Politikers liege mehr eine Chance als ein Risiko: „Da draußen sind viele 40-Jährige unterwegs, die überhaupt keine Ahnung haben.“

Ein Kompetenztest für 75-Jährige?

Tatsächlich hat es Haley nicht geholfen, dass sie einen verpflichtenden Test auf geistige Kompetenz für alle Präsidentschaftskandidaten ab 75 gefordert hat. Allzu offensichtlich ist für das Publikum, dass die 51-Jährige damit beide Widersacher treffen will: neben dem 80 Jahre alten Demokraten Biden auch ihren republikanischen Parteifreund Trump, der im Juni seinen 77. Geburtstag feiern wird.

Haley kleidete ihren Vorstoß in einen Ruf nach Erneuerung: „Amerika hat seine besten Zeiten noch nicht hinter sich. Es ist nur so, dass unsere Politiker ihre Zeit hinter sich haben.“

„Da draußen sind viele 40-Jährige unterwegs, die überhaupt keine Ahnung haben": Senator Bernie Sanders, Chef des Senatsausschusses für Gesundheit, Erziehung, Arbeit und Renten. © Quelle: IMAGO/USA TODAY Network

Doch Attacken dieser Art scheinen nicht zu verfangen. Die ältesten Spieler sind derzeit zugleich die stärksten: Bei den Demokraten ist Biden ohne Gegenspieler, bei den Republikanern hat sich in jüngsten Umfragen Trump wieder deutlich nach vorn geschoben.

Inzwischen macht sich unter amerikanischen Demoskopen und Politologen ein Verdacht breit: Die Amerikaner, glauben sie, äußerten sich zwar in Umfragen kritisch über das Alter sowohl von Biden wie auch von Trump. Am Ende aber, wenn es um die Stimmabgabe geht, sei ihnen dieser Aspekt egal.

„Wie sehr interessieren sich die Wähler wirklich für Bidens Alter?“, fragte dieser Tage die „New York Times“ in einer interessanten Analyse. Kurz zuvor hatten in einer Umfrage von NBC News 70 Prozent der Erwachsenen gesagt, dass der 80-jährige Biden nicht erneut kandidieren solle. Auf die Frage, ob das Alter ein Faktor sei, antworteten 69 Prozent mit Ja.

Wie wichtig ist das Alter wirklich?

Dennoch, schreibt die „New York Times“, gebe es „Anhaltspunkte dafür, dass das Alter den Wählern am Ende weniger wichtig ist, als ihre Antworten auf Umfragen vermuten lassen“ – solange jedenfalls kein wirklich schwerwiegender altersbedingter Fauxpas passiert oder eine gesundheitliche Krise eintritt.

Tatsächlich gibt es drei Faktoren, die das Problem des hohen Alters von Biden relativieren.

Bidens Video, das seinen zweiten Anlauf aufs Weiße Haus begründet, zielt voll auf die Verhinderung einer Wiederkehr Trumps. Einen Kampf Alt gegen Alt aber könnte Biden durchaus noch einmal gewinnen. Dass er Trump schlagen kann, hat Biden schon bewiesen.

Es gibt auch Vorbehalte gegen allzu junge Kandidaten. In einer kürzlich von „USA Today“ und der Universität Suffolk durchgeführten Umfrage gab die Hälfte der Amerikaner an, dass das ideale Alter für einen Präsidenten zwischen 51 und 65 Jahren liegt. Nur ein Viertel wünschte sich Kandidaten, die 50 oder jünger sind. Das Mindestalter für die Wahl zum Präsidenten liegt bei 40.

Schon oft haben sich die Amerikaner kritisch über alternde Führungspersönlichkeiten geäußert – aber das hat sie nicht davon abgehalten, für ältere Kandidaten zu stimmen. Von diesem Phänomen profitierte unter anderem Ronald Reagan, der seinen legendären Erdrutschwahlsieg 1980 als 69-Jähriger schaffte und im Alter von 73 Jahren in seine zweite Amtszeit startete.

Auch Reagan behalf sich mit Humor. Als er 1984 in einer Fernsehdebatte nach der Bedeutung des Altersunterschieds zu seinem Kontrahenten Walter Mondale (damals 56) gefragt wurde, sagte Reagan, für ihn sei das Alter kein Thema: „Ich werde die Jugend und Unerfahrenheit meines Gegners nicht für politische Zwecke ausnutzen.“ Später, als Präsident, eröffnete Reagan in der Iran-Contra-Affäre eine Pressekonferenz mit dem verschmitzten Hinweis, das Thema habe ihm nun schon so manchen schlaflosen Nachmittag beschert.

An Reagan, schrieb dieser Tage der Komiker, Jurist und Journalist Dean Obeidallah in einem Gastbeitrag für CNN, solle Biden sich ein Beispiel nehmen: „Er sollte das Thema seines Alters selbst besetzen – und es mit Comedy beiseiteschieben.“

POPPING UP: AI-Albträume für den Wahlkampf

Um in ihren Wahlwerbespots eine düstere Zukunft zu beschreiben, brauchen die US-Republikaner keine Schauspieler und Requisiten mehr: Inzwischen erledigt das die künstliche Intelligenz.

Künstlich erschaffene Optik zum Thema Kriminalität: „Beat Biden“-Video des Republikanischen Nationalkomitees. © Quelle: Beat Biden, RNC (screenshot)

Auf die Ankündigung von Präsident Joe Biden, 2024 erneut antreten zu wollen, reagierte das Republikanische Nationalkomitee (RNC) mit einem komplett KI-generierten Video. Die täuschend echt wirkenden Pixelkonfigurationen zeigen, was nach einem Wahlsieg Bidens alles geschieht: China greift Taiwan an, die amerikanischen Banken kollabieren, Flüchtlingsströme durchbrechen die Grenzen im Süden der USA, und in den amerikanischen Großstädten eskalieren Kriminalität und Gewalt. „Alles fühlt sich an, als ob der Zug entgleist“, warnt eine weibliche Stimme.

Die Nachrichtenplattform Axios sieht in dem Clip ein Dokument, das eine neue Ära anzeigt: „Die Wahl 2024 wird die erste Wahl sein, bei der Anzeigen mit Bildern geschaltet werden, die von moderner Software für künstliche Intelligenz generiert werden und für die Wählerinnen und Wähler realistisch aussehen und sich auch so anfühlen sollen.“

WINNER: Der Pharma-Chef füllt sich die Taschen

Gewinner der Woche ist Stéphane Bancel (50), CEO des Pharmakonzerns Moderna. Weil das Jahr 2022 so gut gelaufen ist für Moderna, konnte Bancel sogenannte Aktienoptionen ausüben, die ihm fast 393 Millionen US-Dollar einbrachten. Doch damit nicht genug: Das Unternehmen entschied, dass seine Bezahlung nicht gut genug war, und erhöhte das Jahresgehalt von einer Million US-Dollar um satte 50 Prozent auf 1,5 Millionen.

Ungewöhnlich steiler Aufstieg: Stéphane Bancel (50), CEO des Pharmakonzerns Moderna. © Quelle: NBC News / screenshot

Moderna, ansässig in Cambridge, Massachusetts, profitierte von der Addition aus Biotech-Boom und Corona-Krise. Das Unternehmen erlebte einen Aufstieg, der „auch für die Achterbahnverhältnisse der Biotech-Branche extrem steil war, wie die „Washington Post“ notiert. 2021 machte Moderna einen Umsatz von 18,5 Milliarden US-Dollar, 300-mal mehr als noch zwei Jahre zuvor. Wegen der Aktienoptionen kassiert Bancel inzwischen mehr als die CEOs von größeren Firmen wie Pfizer und Merck. Nach einer Paywatch-Liste des Gewerkschaftsverbands AFL-CIO sind auch die Chefs von IT-Konzernen wie Apple und Intel an deutlich bescheidenere Summen gewöhnt als Bancel.

LOSER: Der Gouverneur gerät ins Hintertreffen

Verlierer der Woche ist Ron DeSantis (44), Gouverneur von Florida und Favorit vieler Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur. Monatelang hatte es immer wieder geheißen, DeSantis sei der ideale Mann für 2024: hemmungslos rechtspopulistisch wie Donald Trump, aber ohne dessen Ballast.

In einer CBS/YouGov-Umfrage vom 1. Mai jedoch zieht Trump auf und davon: Der frühere Präsident liegt bei republikanischen Vorwahlwählern mit 36 Punkten vor DeSantis – der seine Kandidatur für 2024 noch gar nicht offiziell erklärt hat.

Kann er seinen innerparteilichen Konkurrenten Donald Trump schon nicht mehr einholen? Floridas Gouverneur Ron DeSantis am 1. Mai 2023 bei einer Veranstaltung in Titusville, Florida. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Trump kommt auf 58 Prozent der Stimmen, gefolgt von DeSantis mit 22 Prozent. Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, und der konservative Unternehmer Vivek Ramaswamy, die beide offiziell für die republikanische Nominierung kandidieren, erreichten nur 4 beziehungsweise 5 Prozent. Trumps ehemaliger Präsident Mike Pence kommt ebenfalls auf 5 Prozent. Als bedrückend gilt im Anti-Trump-Lager, dass Trump nicht etwa nur eine relative, sondern sogar eine absolute Mehrheit von republikanischen Vorwahlwählern hinter sich brachte. Dieser Vorsprung, meinen viele, könne sich für DeSantis als uneinholbar erweisen.

STAY TUNED

WAY OF LIFE: die wunderbare Welt der Donuts

Zu süß, zu fettig – und streng genommen rundum überflüssig: Irgendwann, dachten viele, müsste sich die Donutbegeisterung in den USA doch eigentlich totlaufen.

Doch die Verhältnisse sind nicht so. Im Gegenteil: Das runde Frittiergebäck zeigt sich quicklebendig, etwa in Gestalt neuer kultiger Donut-Shops in Los Angeles und Umgebung. Das kleine hawaiianische Unternehmen Holey Grail Donuts etwa verkauft neuerdings in L.A. in Kokosnussöl frittierte Taro-Donuts, weltweit eine Seltenheit. Die erste Filiale eröffnete im Dezember 2022, gefolgt von einer zweiten im März 2023.

Lemon Donut: Das Familienunternehmen Oliboli in Tustin, Kalifornien, lässt den Teig 40 Stunden lang aufgehen. © Quelle: Wikimedia / Public Domain / Evan Amos

Die Restaurantkritikerin Tejal Rao, in Kalifornien unterwegs für die „New York Times“, hält es lieber mit den Klassikern. Sie ließ soeben aufhorchen mit dem Hinweis, sie fahre „gern die 45 Minuten extra nach Tustin“, eine Kleinstadt südöstlich von L.A., um sich dort frische Donuts vom Familienunternehmen Oliboli zu holen. Dort nämlich seien die Zitronendonuts wunderbar glasiert, mit dem Saft echter Meyer-Zitronen, und der duftende Kern des Krapfens bestehe „aus einem Teig, der über 40 Stunden hinweg langsam aufgegangen ist“.

Wer so etwas liest, wird nachdenklich. Auch in der kleinen, aber feinen Welt der handgemachten Donuts erweisen sich die USA als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Der nächste USA-Newsletter erscheint am 16. Mai. Bis dahin: Stay sharp – and stay cool!

Ihr Matthias Koch

