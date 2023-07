﻿Ist es richtig, ständig über die AfD zu sprechen?

Wir müssen dagegenhalten

Ein Pro von Markus Decker

Olaf Scholz gab sich am Mittwochabend selbstgewiss. „Wir Demokratinnen und Demokraten sind die Mehrheit in diesem Land“, sagte der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland beim Sommerfest der SPD-Bundestagsfraktion. „Daran wird sich auch nichts ändern.“ Überhaupt warb der Sozialdemokrat „für Gelassenheit“. Dabei spukte die AfD in den Hinterköpfen seiner zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen herum, ohne dass er die rechtsradikale Partei namentlich erwähnte.

Nun können wir gewiss alles Mögliche gebrauchen, nur keinen nervösen Regierungschef. Tatsächlich besteht zu Nervosität aber Anlass. Die AfD stellt im thüringischen Sonneberg den ersten Landrat der Nachkriegsgeschichte. In Raguhn-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt) ließ sie den ersten Bürgermeister folgen. Schlimmer noch: In Thüringen rangiert die AfD in der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap bei 34 Prozent – mit Björn Höcke geführt von einem Mann, der straflos Rechtsextremist genannt werden darf.

Wer da im Lichte der nationalsozialistischen Vergangenheit nicht unruhig wird, dem ist nicht mehr zu helfen. Es spricht alles dafür, die AfD und ihre Erfolge intensiver in den Blick zu nehmen. Wer das Alarmismus nennen will: Bitte! Die Ignoranz der letzten Jahre war fatal.

„Hätte ich den ‚Dammbruch‘ verhindern können?“ – Dieser Lokalpolitiker verlor gegen die AfD Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt hat den ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands gewählt. Wir haben einen seiner Kontrahenten getroffen. Wie konnte das passieren? © Quelle: Sebastian May

In Ostdeutschland haben sich führende Politiker der CDU standhaft geweigert, den seit nunmehr 30 Jahren grassierenden Rechtsextremismus als Problem anzuerkennen. Stattdessen bedienen sie rechtspopulistische Ressentiments: gegen Geflüchtete, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder den Versuch, dem Weiblichen in der Sprache mehr Geltung zu verschaffen – als Gendern bekannt.

Der Einzug der AfD in den Bundestag 2017 wirkte als Schockmoment. Der Rechtsextremismus wurde als Folge eines wachsenden Stadt-Land-Gefälles identifiziert. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schuf eine Heimatabteilung. Doch bald ruhte der See wieder. In der Heimatabteilung geschah faktisch: nichts. Die AfD rückte in der Wahrnehmung der politischen Klasse erneut an den Rand. Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten von Erfurt im Frühjahr 2020 hat daran wenig geändert.

Vielmehr haben sich SPD, Grüne und FDP unter Mithilfe der Union einen selbstvergessenen Streit über das Gebäudeenergiegesetz geliefert – und wundern sich, dass am Ende lediglich eine Partei profitiert: die AfD. Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, surft auf der Populismuswelle sogar noch tüchtig mit, indem er zum Aufstand gegen eine demokratisch gewählte Regierung aufruft. Demokratische Parteien verhalten sich ohnehin allzu oft wie Unternehmen: Sie schaffen ein Angebot, wo sie eine Nachfrage vermuten – und sei es auch schmuddelig. Im Zweifel zählt der kleine politische Geländegewinn. Es ist daher nicht die AfD, die einem Sorgen bereiten muss, sondern der nonchalante Umgang mit ihr – zumal in einer sich verschärfenden Situation.

International machen Rechtsaußenparteien immer mehr Boden gut. Sie führen Regierungen an (wie in Italien), fungieren als Koalitionspartner (wie in Finnland) oder lauern im Hintergrund, um die Früchte gesellschaftlicher Polarisierung zu ernten (wie in Frankreich). Das wirkt auf uns zurück.

National ist in den Ostländern der Punkt nicht fern, an dem gegen die AfD nicht mehr regiert werden kann – Thüringen vorneweg. Längst amtiert dort eine Minderheitskoalition aus Linken, Sozialdemokraten und Grünen, die, um Substanzielles zu bewegen, noch die Unterstützung der CDU braucht. Die grüne Fraktionsvorsitzende Astrid Rothe-Beinlich hat für die Zeit nach der Landtagswahl im kommenden Jahr bereits eine Vierparteienkoalition ins Gespräch gebracht. So oder so wird es schwer, einen Ministerpräsidenten auf Distanz zur Macht zu halten, wenn dessen Partei wie in der erwähnten Umfrage 13 Prozentpunkte vor der CDU und 14 Prozentpunkte vor der Linken liegt.

Wir brauchen mithin mindestens dreierlei: eine massive Stärkung der Demokraten auf lokaler und regionaler Ebene. Regierende, die konstruktiv ihre Arbeit verrichten, um die Demokratie durch Ergebnisse zu legitimieren. Und demokratische Oppositionsparteien, die sich nicht populistischer Methoden bedienen und den Populisten dadurch zuarbeiten.

Was in Sonneberg oder Raguhn-Jeßnitz geschieht, sind jedenfalls keine lokalen Ausfälle, sondern kleine Mosaiksteinchen eines großen Bildes. Wir können dem nicht mehr ausweichen, sondern müssen gegenhalten. Sonst ist die Demokratie schneller weg, als wir denken. Es gilt, was einst Erich Kästner schrieb: „Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf.“

Keine Bühne bereiten

Ein Kontra von Daniela Vates

Kennen Sie Murg? Oder Bienenbüttel? Vermutlich eher nicht, wenn Sie nicht irgendeinen Kontakt zum Süden Baden-Württembergs haben oder zur Region Lüneburg in Niedersachsen, weil Sie dort wohnen, Urlaub machen oder Verwandte haben. Dafür haben Sie vielleicht jetzt von Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt gehört. Murg, Bienenbüttel, Raguhn-Jeßnitz sind Kleinstädte mit ein paar Tausend Einwohnern. Raguhn-Jeßnitz hat es nun gerade in bundesweite Nachrichten geschafft.

Orten dieser Größe gelingt das manchmal mit Rekorden, irgendwo zwischen längstem Stollen und schönstem Dorf. Oft geht es auch um Unglücke: um Unfälle oder Naturkatastrophen. So gesehen passt Raguhn-Jeßnitz ins Bild. Dort haben die Einwohnerinnen und Einwohner gerade einen AfD-Politiker zum Bürgermeister gewählt. Mit Sonneberg in Thüringen verhält es sich ähnlich: Hier gewann ein AfD-Mann die Landratswahl und der Landkreis ist jetzt bundesweit bekannt.

Nun lässt es sich nicht anders bezeichnen als Unglück, wenn eine Partei, die die Demokratie verachtet und verächtlich macht, die ihr Weltbild auf Rassismus und Ressentiments gründet, die Verwaltungen eben dieser Demokratie übernimmt.

Natürlich muss man darüber sprechen, warum das so ist. Man sollte darüber berichten, insbesondere, wenn so etwas zum ersten Mal passiert. Und es ist ein bedenkens- und besprechenswerter Vorgang, wenn die AfD in einer Umfrage in Thüringen auf über 30 Prozent kommt.

Was weder bei Unfällen hilft, noch bei der AfD, ist Katastrophentourismus. Das Hinein- und Herausschwappen in und aus einem Ort und dann dem nächsten und übernächsten. Und die Chefin dieser Brandstifter bekommt das gut ausgeleuchtete Titelbild eines Magazins, das sie sich als Wahlwerbung an die Wand hängen kann. Sie wird gefragt, ob sie es denn wirklich ernst meint mit ihrem Hass.

Wahlkampf in Sonneberg, Thüringen. Dort gewinnt AfD-Kandidat Robert Sesselmann Ende Juni das erste Landratsamt für seine Partei. © Quelle: Getty Images

Als könnte man sie bei etwas ertappen, als wäre die AfD gestern erst aus der Kulisse getreten und man könnte sich noch fragen, ob sie sich im Kostümschrank vergriffen haben. Ach, kuck an, die braunen Klamotten sind es geworden – war doch gar nicht so gemeint.

Natürlich war es so gemeint. Sehr wohl merkt und weiß die AfD, was sie tut und was sie sagt. Es handelt sich nicht um ein Versehen, nicht um einen Flirt, sondern um volle Absicht, wenn Vokabeln und Argumente aus dem Handbuch der Rechtsradikalen verwandt werden.

Und ja, das wird man mal so sagen dürfen. Wer sich mit Rechtsradikalen gemein macht, muss damit leben, dass das benannt wird. Mit dem Label „besorgter Bürger“ lässt sich nicht jeder Blödsinn begründen und schon gar nicht jeder Hass.

Die AfD lebt von Aufmerksamkeit

Es muss darüber nachgedacht, geredet und berichtet werden, wenn eine Gesellschaft oder ein Teil davon ins Extreme rückt. Es muss nachgeforscht werden, warum Schranken fallen und wie die Demokratie bewahrt werden kann. Es ist wichtig, die AfD nicht einfach machen zu lassen.

Was nicht sein muss: Jede Bewegung der Partei minutiös und vor allem umgehend nachzuvollziehen. Denn die AfD lebt auch von Aufmerksamkeit, vom Kurzzeit-Blitzlichtgewitter, von der Faszination für Katastrophen. Sie bedient das Gesetz des Boulevards, der Zeitungen, die ihren Namen daher haben, dass sie sich auf der Straße verkaufen und damit den schnellen Will-haben-Instinkt ansprechen. Laut, schrill, aggressiv und zugespitzt muss es dafür sein. Der Skandal verkauft sich spontan besser als die Abwägung, der Konflikt bekommt mehr Aufmerksamkeit als die Harmonie, von Adelshochzeiten mal abgesehen (wobei deren Harmoniegehalt dahingestellt sei).

Das gilt für Titelblätter und auch im Internet, in sozialen Netzwerken. Die AfD bedient die Währung des Netzes: Sie klickt gut, sei es als Gruselhäppchen, aus Überzeugung oder wegen gut programmierter automatisierter Begeisterung.

Die Kritik, die Bedenken, die Fragen dahinter werden weggewischt, übrig bleibt in der Selbstwahrnehmung und in der Wahrnehmung der Anhängerinnen und Anhänger der rote Teppich. Als Raguhn-Jeßnitzer und Sonneberger ist man wieder wer – und sei es ein Schrecken. Dass man sowieso jemand ist, bleibt hinter der plötzlichen Aufmerksamkeitsdusche zurück. Mit einer inhaltlichen Debatte braucht sich die Partei gar nicht mehr herumärgern: Ihre bloße Präsenz wird bereits zur Attraktion und zum Magneten.

Die Aufmerksamkeit aber fehlt an anderer Stelle. Dort, wo die AfD gerade nicht krude Thesen verbreitet. Wo nicht Lautstärke und Provokation das Handeln bestimmen. Wo es Ideen gibt, die diskutiert, und Probleme, die gelöst werden, ohne alles auseinanderzunehmen.

Es spricht alles fürs Hinschauen. Dafür, Zusammenhänge zu analysieren und darzustellen. Es spricht alles für Debatten.

Wofür nichts spricht, ist, denen eine Bühne zu bereiten, die den Saal am liebsten kurz und klein schlagen würden.