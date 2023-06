New York. Mutmaßlich staatlich geförderte Hackerinnen und Hacker aus China sind laut einer amerikanischen IT-Sicherheitsfirma in Netzwerke Hunderter Organisationen und Behörden weltweit eingedrungen. Bei fast einem Drittel der Einrichtungen handele es sich um Regierungsbehörden, etwa Außenministerien, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Blogpost des Unternehmens Mandiant, das zu Google gehört.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Hacker hätten sich eine Sicherheitslücke in den populären E‑Mail-Security-Gateways zunutze gemacht. Die Geräte des IT-Anbieters Barracuda Networks sollen den E‑Mail-Verkehr von Kundinnen und Kunden filtern, um sie vor möglichen Bedrohungen und Datenlecks zu schützen.

Vermutung der IT-Firma: „Spionage­aktivitäten zugunsten der Volksrepublik China“

Die Eindringlinge hätten E‑Mails mit bösartigen Anhängen verschickt, um sich in Geräte und Daten geschädigter Organisationen zu hacken, meldete Mandiant. Man gehe mit „hoher Gewissheit“ davon aus, dass die Verdächtigen in „Spionage­aktivitäten zugunsten der Volksrepublik China“ verwickelt seien. Aktiv seien die Hackerinnen und Hacker bereits seit Oktober.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter den betroffenen Einrichtungen hätten 55 Prozent ihren Sitz in Nord- und Südamerika, 22 Prozent in Asien und 24 Prozent in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, teilte Mandiant mit. Ins Visier geraten seien auch Außenministerien in Südostasien sowie Außenhandelsbüros und akademische Organisationen in Taiwan und Hongkong.

Erst Anfang Juni hatte Barracuda selbst eingeräumt, dass einige ihrer Geräte für E‑Mail-Sicherheit bereits ab Oktober gehackt worden seien. Eindringlinge hätten sich eine Hintertür zu betroffenen Netzwerken verschafft. Der Cyberangriff war offenbar so gravierend, dass das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien den Austausch der Geräte empfahl.

RND/AP