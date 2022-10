„Das ist kein Feminismus“: Lauterbach kritisiert Ursula von der Leyen nach Tweet zu Meloni

Berlin/Brüssel. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für ihren Glückwunsch-Tweet an Italiens neue Regierungschefin kritisiert. „Das ist kein Feminismus“, schrieb der SPD-Politiker in der Nacht zum Sonntag bei Twitter und verlinkte dazu den Tweet Von der Leyens.

Darin hatte die EU-Kommissionspräsidentin am Samstag geschrieben: „Herzlichen Glückwunsch an Giorgia Meloni zu ihrer Ernennung zur italienischen Premierministerin, der ersten Frau in diesem Amt“. Die Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d‘Italia, war am Samstag als Ministerpräsidentin Italiens vereidigt worden.

Meloni regiert künftig mit der konservativen Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega.

RND/dpa