Sind die G7 jetzt die Good Guys? Wie nett ist Alice Weidel? Debatte im Podcast

Was erhofft sich Olaf Scholz vom G7-Gipfel in Bayern? Was zeigt die Waffenliste für die Ukraine? Wie sauer war Alice Weidel, nachdem er sie im Live-TV vorgeführt hatte? Das bereden die RND-Korrespondenten Geyer und Niesmann im Podcast mit dem ARD-Kollegen Martin Schmidt. Stargast ist Bayern-Kenner und Satiriker Hans Well, Ex-Kopf der Biermösl Blosn.