Italiens Ex‑Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot

Rom. Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Der Politiker und Medienunternehmer starb am Montag im Alter von 86 Jahren, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatten italienische Medien über den Tod Berlusconis in einem Mailänder Krankenhaus berichtet.

Berlusconi litt an Leukämie

Berlusconi wurde am Freitag für geplante Untersuchungen in die Klinik San Raffaele in Mailand eingeliefert. Offiziell hieß es, er werde dort Gesundheitschecks im Zusammenhang mit seiner chronischen Leukämie absolvieren. Die Kontrollen entsprächen demnach „normaler medizinischer Praxis“ und sind kein Grund zur Besorgnis. Zu diesem Zeitpunkt unterstrichen die Ärzte, dass es keinen Hinweis auf eine kritische Situation gebe. Die italienische Nachrichtenagentur La Presse berichtete, Berlusconi werde mindestens eine Nacht in der Klinik verbringen.

Berlusconi war Anfang April mit einer Lungeninfektion ins Krankenhaus gekommen. Dort stellten die Ärzte Leukämie fest. Er verbrachte 45 Tage in der Klinik und konnte am 19. Mai nach Hause entlassen werden. Berlusconis Partei Forza Italia ist Teil der rechten Regierungskoalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Berlusconi gehörte dem Kabinett allerdings nicht an, sondern hatte einen Sitz im Senat.

RND/dpa/ag