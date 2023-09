Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller

Algen sind wortwörtlich in aller Munde – sei es als Zusatz in Lebensmitteln, Kosmetik oder in Nahrungsergänzungsmitteln. Das Unternehmen Sea & Sun Technology in Trappenkamp hat jetzt Kapseln auf den Markt gebracht, die aus einem besonderen Antioxidans bestehen. Aus Algen diesen Wirkstoff zu gewinnen, ist aufwendig.