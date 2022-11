USA spekulieren über Ivanka Trumps Rückzug aus der Politik

Türkei bombardiert Kurden in Syrien und im Nordirak Türkei bombardiert Kurden in Syrien und im Nordirak

Innenministerin Faeser begibt sich auf heikle Mission in Ankara

Der Terroranschlag in Istanbul, bei dem sechs Menschen getötet wurden, überschattet den Besuch von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Ankara. Mit ihrem türkischen Amtskollegen Süleyman Soylu will Faeser unter anderem über Migration reden. Die türkische Seite wird vor allem das Terrorthema in den Fokus rücken.