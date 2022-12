Jahr der Landtagswahlen: was 2023 auf die Union in den Ländern zukommt

Will im nächsten Jahr wiedergewählt werden: der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Im nächsten Jahr stehen Landtagswahlen in Bayern, Hessen, Bremen und Berlin an. Insbesondere eine Landtagswahl könnte die Machtarithmetik in der Union verschieben.