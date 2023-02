Jahrestag des russischen Überfalls: Selenskyj wollte Scholz in Kiew treffen

Die Ukraine ehrt am Jahrestag des russischen Angriffskrieges den eigenen Widerstand und trauert um die Opfer des Krieges. Zu dem Gedenken hatte Kiew auch Kanzler Olaf Scholz eingeladen. Doch der reiste nicht in die ukrainische Hauptstadt.

Genau ein Jahr ist es am Freitag her, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschierte. An diesem denkwürdigen Tag hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten Mut zugesprochen und ihren Widerstand geehrt. Für die zahlreichen Opfer des Krieges hielt er vor der berühmten Sophienkathedrale in Kiew eine Schweigeminute ab. Zu dem Gedenken hatte Kiew nach Informationen der „Bild“-Zeitung auch Bundeskanzler Olaf Scholz geladen.

Doch Scholz wollte am Freitagabend zu seiner lange geplanten Reise nach Indien aufbrechen und konnte die Einladung aus Kiew deshalb schon aus organisatorischen Gründen nicht annehmen. Reisen nach Kiew bedeuten einen hohen Sicherheitsaufwand und Zugreisen über viele Stunden bei Dunkelheit. Die Zeit wäre vor Scholz‘ Abreise nach Indien nicht gewesen. Flüge nach und von Kiew sind in der aktuellen Lage nicht möglich.

Scholz war im Juni erstmals in der Ukraine

Ein gemeinsames Gedenken von Bundesregierung und Ukraine gab es im Schloss Bellevue mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dort wurde Selenskyj aus Kiew per Video-Botschaft zugeschaltet. „Von den ersten Minuten der russischen Invasion an war Deutschland bei uns. Und Deutschland wird am Tag des Sieges bei uns sein“, sagte der ukrainische Präsident darin. Er bedankte sich bei der deutschen Bevölkerung und der Regierung für deren Unterstützung.

Scholz war im Juni zum ersten Mal in die Ukraine gereist. Damals hatte der Bundeskanzler gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem damaligen italienischen Premier Mario Draghi die Ukraine besucht.

