Explosion während Auftritt von Japans Regierungschef

Japan, Wakayama: Ein Mann wird am Boden festgehalten, nachdem in einem Hafen in Wakayama eine Rauchbombe geworfen wurde. Während eines Wahlkampfauftritts des japanischen Regierungschefs Fumio Kishda ist in der Nähe eine Rauchbombe explodiert.

Während eines Besuchs von Japans Ministerpräsident Fumio Kishida in der Hafenstadt Saikazaki ist es zu einer lauten Explosion gekommen. Verletzt worden sei niemand, Kishida sei in Sicherheit gebracht worden, meldete der Sender NHK am Samstag. Kishida hielt sich in der Stadt in der Präfektur Wakayama auf, um einen Kandidaten seiner Liberaldemokratischen Partei vor geplanten Kommunalwahlen zu unterstützen. Kurz bevor der Regierungschef zu seiner Rede angesetzt habe, sei es zu der Detonation gekommen.

Festnahme

Noch vor Ort wurde ein Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, einen Sprengsatz geworfen zu haben. Von NHK ausgestrahlte Bilder zeigten, wie sich etliche Beamte um den Verdächtigen scharten und ihn zu Boden drückten. Eine Augenzeugin sagte, sie habe etwas durch die Luft fliegen sehen, dann habe es ein lautes Geräusch gegeben.

Erst vor neun Monaten war der frühere Ministerpräsident Shinzo Abe bei einem Wahlkampfauftritt niedergeschossen worden, er starb später.

RND/AP