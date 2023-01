Nato und Japan setzen auf engere Zusammenarbeit

Darum hat Lulas Ukraine-Vorschlag eine entscheidende Schwäche

In Brasília hat es am Montag eine denkwürdige Pressekonferenz gegeben. Beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz schlägt Brasiliens Präsident Lula da Silva Vermittlungen im Krieg in der Ukraine an der Seite Chinas vor. Was an Lulas Idee tatsächlich dran ist, erklärt Lateinamerikaexperte Günther Maihold.