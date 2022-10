Ein russischer Militärjet ist in der russischen Stadt Jejsk in einen Wohnblock gestürzt. Bildaufnahmen zeigen einen großen Feuerball.

Rauch steigt nach dem Absturz des russischen Militärjets in ein Wohngebiet in Jejsk auf.

Russischer Kampfjet stürzt bei Übung in Wohngebiet

Jejsk. Ein russischer Militärjet ist am frühen Montagabend in ein Wohnhaus in der russischen Stadt Jejsk gestürzt. Das berichteten die russische Nachrichtenagentur TASS und die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Präsident Wladimir Putin sei informiert und habe die Minister für Gesundheit und Notdienste zum Absturzort geschickt.

Auf unbestätigten Bildaufnahmen ist beim Aufprall des Jets ein Feuerball sowie ein Besatzungsmitglied mit einem Rettungsfallschirm zu sehen. „Krankenwagen und Feuerwehrleute kommen aus der ganzen Stadt, Hubschrauber sind in der Gegend“, sagte ein Anwohner gegenüber TASS.

Triebwerksschaden beim Start

Das russische Verteidigungsministerium teilte weiter mit, dass der Bomber vom Typ Su-34 einen Triebwerksschaden gehabt habe. Beim Start habe eines der zwei Triebwerke Feuer gefangen. Die beiden Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit gebracht worden.

Ein zweisitziger Jagdbomber des Typs Su-34 stürzte in Jejsk in einen Wohnblock (Archivbild). © Quelle: ITAR-TASS/Marina Lystseva/dpa

An der Absturzstelle sei ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Behörden waren mehrere Etagen eines neunstöckigen Gebäudes in Flammen gehüllt. Mindestens 17 Wohnungen waren betroffen. Gouverneur Weniamin Kondratjew sagte, die Feuerwehr versuche zu löschen.

Berater des ukrainischen Außenministers zweifelt russische Angaben an

Die russische Stadt Jejsk liegt am Ufer des Asowschen Meeres gegenüber der Ukraine. Das Ministerium sprach von einem Übungsflug. Die Hafenstadt liegt aber auch so dicht an der Ukraine, dass von dort Luftangriffe gestartet werden könnten. Russland setzt Bomber des Typs Su-34 immer wieder zu Luftangriffen gegen die Ukraine ein.

Ein Berater des ukrainischen Außenministers zweifelte deshalb die Angaben zu einem Übungsflug an. Auf Twitter schrieb Anton Herashchenko, dass der Jet auf dem Weg in die Ukraine gewesen sei.

Herashchenko schrieb weiter, dass bei dem Vorfall eine Person ums Leben gekommen sei und mehrere verletzt worden. Offizielle Angaben zu Opfern gab es aber noch nicht.

Jejsk hat etwa 90.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der zweimotorige Kampfjet des Typs Su-34 ist mit hoch entwickelten Sensoren und Waffen ausgerüstet, sie ist ein Schlüsselbestandteil der russischen Luftwaffe und war auch in Syrien im Einsatz.

