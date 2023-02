Jemen: 13-Jähriger stirbt bei Explosion einer Landmine

Eine Entschärfung einer Landmine während einer Militäroperation in Afghanistan (Archivbild).

In der jemenitischen Hafenstadt Hudaida kommt es am Freitag zu einer Detonation einer Landmine. Dabei stirbt ein 13-jähriger Junge. In dem Land kommen immer wieder Menschen durch ähnliche Explosionen ums Leben.