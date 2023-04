Jens Spahn wettert gegen Ampelpolitik – besonders Hausbesitzer würden leiden

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende hat das neue Gebäudeenergiegesetz in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ als eine „Form der Enteignung“ bezeichnet. Viele Bürgerinnen und Bürger seien finanziell überfordert, wenn sie nun Zehntausende Euro in eine Wärmepumpe investieren müssten. Spahn blickte außerdem pessimistisch auf den Wohlstand der Deutschen.

Die Bundesregierung hat kürzlich das sogenannte Gebäudeenergiegesetz beschlossen, das ab kommendem Jahr unter anderem ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen vorsieht. Ausnahmen für finanziell schwache Bürgerinnen und Bürger sind vorgesehen – Unionsfraktionsvize Jens Spahn kritisierte die neuen Regelungen in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ dennoch als „eine Form der Enteignung, wenn Hausbesitzer jetzt fünf- bis sechsstellige Summen in eine Wärmepumpe und die dafür nötigen Umbauten investieren müssen“. Viele Bürger seien damit überfordert. „Wenn die Bürger dann sagen, sie haben jetzt keinen Bock mehr auf Klimaschutz, dann hat die Ampel der Sache einen Bärendienst erwiesen“, so der CDU-Politiker.

In Deutschland besitzt ungefähr die Hälfte der Menschen Wohneigentum, in dem sie selbst leben. Nach Ansicht von Spahn wäre ein höherer Anteil wünschenswert, da ein Eigenheim eine Chance für den Menschen eröffne, „sein Glück im Leben zu finden“.

Der CDU-Politiker selbst fand in seinem jüngsten Versuch, sich zusammen mit seinem Ehemann ein ruhiges Eigenheim einzurichten, kein Glück. Die beiden kauften 2020 eine Villa im Berliner Nobelstadtteil Dahlem, in der Hoffnung, dort Ruhe zu finden. Doch Schaulustige und unerwünschte Post bewirkten am Ende das Gegenteil. Auch der Zeitpunkt mitten in der Corona-Pandemie sei rückblickend falsch gewesen, so Spahn im „Tagesspiegel“-Interview. Das Paar verkaufte das Haus Anfang 2023 für rund 5,3 Millionen Euro wieder und wohnt nun zur Miete.

Deutscher Wohlstand in Gefahr

Spahn plädiert dafür, mehr Bauland zu entwickeln und Wohneigentum gezielt zu fördern. Auflagen sollten nicht weiter hochgesetzt, die Grunderwerbssteuer gesenkt werden.

Neben dem Thema Wohneigentum ist der CDU-Politiker vor allem auch um den Wohlstand der Deutschen insgesamt besorgt. „Wir erleben die größten Wohlstandsverluste unserer Geschichte“, so Spahn. Schuld seien vor allem die gestiegenen Preise. „Der Durchschnittsverdiener hat durch die Inflation 500, 600 Euro im Monat weniger.“ Laut dem Politiker wird das Thema Wohlstand eine wichtige Rolle im neuen Grundsatzprogramm der CDU spielen.