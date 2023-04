Jens Spahn zum Heizungstausch: Offene Fragen führen zu „Verunsicherung und Chaos“

Donald Trump vor Anklageerhebung in New York gelandet

Ex-Präsident Donald Trump muss sich am Dienstag in New York dem Richter stellen, es ist das erste Mal, dass ein ehemaliger Präsident angeklagt wird. Am Montag landete der 76-Jährige mit seinem Privatflieger am Flughafen LaGuardia. Die Stadt stellt sich auf Proteste ein.