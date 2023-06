Kaja Kallas: „Ich denke, der neue Nato-Generalsekretär wird der jetzige sein“

Es verdichten sich zunehmend die Hinweise, dass Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg eine weitere Amtszeit antreten könnte. Diese Entscheidung deutete die estnische Premierministerin Kaja Kallas an diesem Mittwoch in Brüssel an. Nach einem gemeinsamen Treffen sagte sie laut mehreren internationalen Medien: „Ich denke, der neue Nato-Generalsekretär wird der jetzige sein.“

Stoltenberg steht seit 2014 an der Spitze des Militärbündnisses. Eigentlich wäre seine Amtszeit schon im vergangenen Jahr abgelaufen, Stoltenberg wollte keine weitere antreten. Stattdessen war er als neuer Chef der Zentralbank in seiner Heimat Norwegen vorgesehen. Wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine wurde das Engagement Stoltenbergs aber bis Ende September 2023 verlängert.

Wie die norwegische Zeitung „Verdens Gang“ unter Berufung auf drei Diplomaten berichtet, soll in den nächsten Tagen eine formelle Entscheidung über die Zukunft Stoltenbergs fallen. Alle 31 Nato-Staaten hätten zugestimmt, dass er im Amt bleiben soll. Der Zeitung zufolge geht es zunächst um eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Das berichtet auch das Nachrichtenportal Euractiv. Offiziell zugestimmt habe Stoltenberg der Aufforderung der Nato-Mitglieder jedoch noch nicht.

Der ursprüngliche Plan sah vor, bei dem Nato-Gipfeltreffen Mitte Juli im litauischen Vilnius eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu präsentieren. Gesucht wurde eine Person aus Europa, weil sich die USA und Europa die Spitze der Nato aufteilen. Während die USA den militärischen Oberbefehlshaber stellt, kommt der Generalsekretär aus Europa. Erstmals sollte eigentlich eine Frau ins Amt kommen. Neben Spekulationen über EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachte sich die estnische Premierministerin Kallas ins Gespräch. Eine Einigung konnte aber nicht erzielt werden.

Stoltenberg und Pistorius besuchen Luftwaffenübung Air Defender Pistorius und Stoltenberg sehen das westliche Bündnis mit der laufenden Großübung Air Defender 2023 deutlich gestärkt. © Quelle: dpa

Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen Berichte darüber, dass nun Stoltenberg doch Generalsekretär bleiben könnte. Die Mitgliedsstaaten gelten als zufrieden mit der Arbeit des Norwegers. In seiner Amtszeit musste er unter anderem mit den Verbalattacken von Ex-US-Präsident Donald Trump umgehen und das Bündnis nach Beginn des Kriegs in der Ukraine zusammenhalten.

