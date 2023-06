Nato-Mitglieder offenbar einig über weitere Stoltenberg-Amtszeit

Nach Koran-Verbrennung in Stockholm

Demonstranten durchbrechen Tor zu Schwedens Botschaft im Irak

Nach der Verbrennung eines Korans in der schwedischen Hauptstadt Stockholm kommt es zu Protesten. In der irakischen Hauptstadt Bagdad protestieren Demonstranten am Donnerstag mit erhobenen Koranbüchern. Dabei soll es ihnen gelungen sein, das Tor zum Botschaftsgelände zu durchbrechen. Die Mitarbeiter der Botschaft seien in Sicherheit, teilte das schwedische Außenministerium mit.