Nach Schüssen auf zwei Israelis: Jugendlicher Palästinenser festgenommen

Am Dienstag wurde in Jerusalem auf zwei Männer in einem Auto geschossen, beide wurden verletzt. Nun hat die israelische Polizei einen mutmaßlichen Täter verhaftet: Es soll sich um einen minderjährigen Palästinenser handeln. Wie er an die Tatwaffe gekommen sein soll, ist unklar.

Jerusalem. Ein jugendlicher Palästinenser ist nach einem mutmaßlichen Anschlag in Jerusalem auf zwei Israelis festgenommen worden. Er werde verdächtigt, am Dienstag auf die beiden israelischen Männer im Viertel Scheich Dscharrah geschossen zu haben, teilte das Militär am Mittwoch mit.

Wie mehrere israelische Medien berichteten, soll es sich um einen 15-Jährigen aus der Stadt Nablus im Westjordanland handeln. Das Militär teilte lediglich mit, er sei „unter 18 Jahren“. Der Minderjährige soll sich demnach während der Ermittlungen selbst mit dem Vorfall in Verbindung gebracht haben. Er sei den israelischen Sicherheitsbehörden zur Befragung übergeben worden.

Videos in sozialen Medien zeigen die Tat

Auf Aufnahmen, die in den sozialen Medien geteilt wurden, war zu sehen, wie eine schwarz gekleidete Person mehrfach auf ein weißes Auto aus nächster Nähe schießt. Nach Angaben von Rettungssanitätern wurden zwei Männer im Auto verletzt. Ihr Zustand ist demnach stabil. Wie der israelische Sender „Channel 12“ berichtete, soll der Angreifer nach seiner Flucht vom Tatort zunächst in die Schule gegangen sein. Unklar war, wie er nach Israel unentdeckt einreisen konnte und an die Tatwaffe gekommen war.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden am Dienstag zudem drei Verdächtige in der Stadt Dschenin festgenommen, die Anschläge auf Israelis geplant haben sollen. Zwei der Verdächtigen seien Medienberichten zufolge „auf Sprengstoff spezialisiert“. Bei dem Militäreinsatz wurden acht Palästinenser durch Schüsse verletzt, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte. Dschenin gilt neben Nablus als eine Hochburg militanter Palästinenser.

Die Lage im besetzten Westjordanland ist seit Monaten sehr angespannt. Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mindestens 95 Palästinenser bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder ihren eigenen Anschlägen getötet worden. In dem Zeitraum wurden 17 Israelis, ein Italiener und eine Ukrainerin bei Anschlägen durch Palästinenser getötet.

