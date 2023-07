Wagner-Chef Prigoschin laut belarussischem Präsidenten in Russland

Minsk. Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, soll sich nach Angaben des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Russland aufhalten. Prigoschin sei in St. Petersburg, teilte Lukaschenko am Donnerstag der staatlichen Agentur Belta zufolge bei einer Pressekonferenz in Minsk mit. Die Wagner-Truppen seien in den Lagern geblieben, in denen sie sich vor dem Aufstand gegen Moskau vor knapp zwei Wochen aufgehalten hätten. Eine Verlegung nach Belarus hänge von Prigoschins Unternehmen sowie den russischen Behörden ab.

Prigoschin wollte mit Wagner-Armee nach Belarus

Lukaschenko hatte ein Abkommen vermittelt, unter dem Prigoschin den Aufstand am 24. Juni im Gegenzug für Sicherheitsgarantien einstellte. Unter dem Abkommen durften Prigoschin und seine Truppen nach Belarus ziehen. Vergangene Woche teilte Lukaschenko mit, dass sich Prigoschin in Belarus befinde.

Am 24. Juni hatte Prigoschin seine im Ukraine-Krieg auf der Seite Moskaus kämpfende Privatarmee die südrussische Stadt Rostow am Don besetzen lassen und eine Militärkolonne Richtung Moskau in Marsch gesetzt. Die Söldner konnten praktisch ungehindert Hunderte Kilometer zurücklegen, ehe Prigoschin selbst den Rückzugsbefehl gab.

RND/AP/dpa