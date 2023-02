Nach mehreren kurzen Krankenhausaufenthalten wird sich der frühere US-Präsident Jimmy Carter keiner weiteren medizinischen Behandlungen mehr unterziehen. Er befinde sich in Hospizpflege im Kreise seiner Familie, teilte seine Stiftung mit.

Früherer US-Präsident Jimmy Carter begibt sich in Hospizpflege

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter hat sich in Hospizpflege begeben. Nach einer Reihe kurzer Krankenhausaufenthalte habe der 98-Jährige beschlossen, jede weitere medizinische Versorgung zu beenden und seine verbleibende Zeit zu Hause bei seiner Familie zu verbringen, teile das „Carter Center“, eine von Carter und seiner Ehefrau Rosalynn gegründete Wohltätigkeitsorganisation, am Samstag mit. Er habe die volle Unterstützung seines medizinischen Teams und seiner Familie, die um Privatsphäre bitte und dankbar sei „für die Besorgnis seiner vielen Bewunderer“.

Carter ist der älteste noch lebende ehemalige Präsident der USA und hat auch das höchste Lebensalter aller US-Präsidenten in der Geschichte erreicht. Als 39. Präsident führte er das Land zwischen 1977 und 1981. Sein Nachfolger wurde 1980 Ronald Reagan. Nach dem Ende seiner Amtszeit setze sich Carter weltweit für Demokratie, Menschenrechte und friedliche Konfliktlösung ein. Dafür erhielt er 2002 den Friedensnobelpreis.

Jimmy Carter: gesundheitliche Probleme im hohen Alter

In den vergangenen Jahren hatte Carter mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2015 wurde bei ihm Leberkrebs diagnostiziert, worauf er sich erfolgreich einer Krebsbehandlung unterzog. 2019 brach sich der ehemalige Präsident bei einem Sturz in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia das Becken, nur wenige Wochen später musste er sich einer Operation wegen einer Blutung im Schädel unterziehen.

Vor einigen Jahren hatte Carter mit Blick auf seine Krebsdiagnose gesagt, er habe er damit gerechnet, bald zu sterben: „Ich habe Gott nicht darum gebeten, mich am Leben zu lassen.“ Aber, setzte er hinzu, er habe schon damals festgestellt, „dass ich mit dem Tod ganz und gar im Reinen bin“.

