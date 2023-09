US-Präsident appelliert im Haushaltsstreit an die Republikaner

Washington. Im Haushaltsstreit in den USA hat Präsident Joe Biden an die Republikaner appelliert, ihre Zusagen einzuhalten. Er hatte Anfang des Jahres mit dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, Absprachen getroffen, um die Finanzierung der Bundesregierung sicherzustellen. Diese wurden nach der Zustimmung von beiden Kammern des Kongresses unterzeichnet. „Wir haben uns geeinigt, wir haben uns die Hand gegeben und gesagt, dass wir das tun werden. Jetzt halten sie sich nicht mehr an die Abmachung“, sagte Biden am Montagabend.

„Wenn die Republikaner im Repräsentantenhaus nicht anfangen, ihre Arbeit zu machen, sollten wir sie nicht mehr wählen.“ Schließlich sei die Finanzierung der Zentralregierung in Washington eine der grundlegendsten Aufgaben des Kongresses, sagte Biden.

Ein sogenannter Shutdown, also eine Stilllegung der Regierung, droht bereits in fünf Tagen. McCarthy sieht sich dabei mit einem Aufstand rechtsgerichteter Republikaner konfrontiert, die unbedingt die Ausgaben kürzen wollen, selbst wenn das bedeutet, dass Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner keine Zahlungen des Bundes mehr erhalten.

Erhält McCarthy die nötige Unterstürtung?

Es wurde erwartet, dass das Repräsentantenhaus am Dienstagabend über ein Paket zur Finanzierung von Teilen der Regierung abstimmt. Allerdings war nicht klar, ob McCarthy die nötige Unterstützung in den Reihen der republikanischen Abgeordneten zusammenbekommt, um das Vorhaben durch das Repräsentantenhaus zu bringen.

Unterdessen arbeitet der Senat an einem eigenen parteiübergreifenden Plan für eine Zwischenfinanzierung, um Zeit zu gewinnen und den Geldfluss über den Stichtag am Samstag hinaus aufrechtzuerhalten. Die Pläne für weitere Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen das russische Militär stoßen jedoch auf Widerstand, weil eine Reihe von Republikanern sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat nicht noch mehr Geld für die Kriegsanstrengungen ausgeben wollen.

Ein Stillstand der Regierung würde die US-Wirtschaft und das Leben von Millionen Amerikanern stören, die für die Regierung arbeiten oder auf staatliche Leistungen angewiesen sind - von Fluglotsen, die ohne Bezahlung arbeiten müssten, bis hin zu etwa sieben Millionen Menschen, die an einem Programm für Frauen und Kinder teilnehmen, darunter die Hälfte der in den USA geborenen Babys, die nach Angaben des Weißen Hauses ihren Zugang zu Ernährungshilfen verlieren könnten.

Der frühere US-Präsident Donald Trump forderte die Republikaner im Kongress auf, die Vereinbarung zwischen McCarthy und Biden zu kippen. Wenn nicht alle Forderungen der Republikaner erfüllt würden, müssten sie die Regierung stilllegen, schrieb Trump in den sozialen Medien. „Es ist Zeit, dass die Republikaner lernen, wie man kämpft!“

RND/AP