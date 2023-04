Joe Biden kandidiert erneut: Das waren die ältesten Staats- und Regierungschefs

Seine Entscheidung war erwartet worden: US-Präsident Joe Biden kandidiert ein zweites Mal für das mächtigste Amt der Welt. Klar ist schon jetzt: Bevor die Wählerinnen und Wähler im Herbst 2024 ihre Stimme abgeben, wird nicht nur über seine bisherige Bilanz gesprochen, über seine Agenda, über seine künftigen Pläne. In Amerika wird auch Bidens Alter – er wird im Falle des Sieges mit 81 Jahren der älteste jemals vereidigte US-Präsident sein – diskutiert.

Dabei ist Biden keineswegs der erste US-Präsident, dessen hohes Alter immer wieder Thema war. Als der 40. US-Präsident Ronald Reagan 1985 seine zweite Amtszeit antrat, war er 73 Jahre alt – und Amerika befürchtete, der zu Aussetzern und Holprigkeiten neigende ehemalige Hollywoodschauspieler würde das Ende seiner Amtszeit nicht mehr erleben. Er starb lange Zeit später, am 5. Juni 2004.

Auch Donald Trump, er war bei seiner Amtseinführung 70 Jahre alt, beschäftigte Zweifler, die seine gesundheitliche Verfassung infrage stellten – wobei er im Amt zumindest körperlich keinerlei Schwächen zeigte.

Als der 40. US-Präsident Ronald Reagan 1985 seine zweite Amtszeit antrat, war er 73 Jahre alt – hier im Bild mit der First Lady Nancy Reagan. © Quelle: Dennis Cook/AP/dpa

Biden, Trump und Reagan führen US-Oldie-Liste an

Biden, Trump und Reagan führen damit die „Ältestenliste“ aller bisherigen 47 US-Präsidenten an. Im globalen Maßstab stehen die amerikanischen Staatsoberhäupter damit aber keineswegs an der Spitze der Alterspyramide. Und weil Joe Biden nur noch einmal für das Weiße Haus kandidieren darf, wird er auch nicht als ältester Staats- und Regierungschef in die Geschichtsbücher eingehen.

Denn selbst wenn man alle gekrönten Häupter abzieht, deren Herrschaft stets lebenslang angelegt ist, führen folgende Politiker die Liste der ältesten Herrscher weltweit an:

Robert Mugabe: mit 93 aus dem Amt gedrängt

Simbabwes Langzeitpräsident Robert Mugabe war 93 Jahre alt, als er am 21. November 2017 seinen Rücktritt erklärte. Nicht freiwillig, denn der ehemalige Revolutionär hatte zuvor erklärt, bei der Wahl 2018 nochmals kandidieren zu wollen. Doch dann putschte das Militär, seine Regierungspartei ZANU-PF distanzierte sich vom Autokarten, der das Land in ein gigantisches Armenhaus verwandelt hatte und einen Personenkult betrieb. Immer wieder war Mugabe bei Konferenzen eingeschlafen und musste sich mehreren Krebsoperationen unterziehen.

Er starb am 6. September 2019 im Alter von 95 Jahren nach einem mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt in Singapur.

War der „Methusalem“ unter den globalen Herrschern: Robert „Bobby“ Mugabe, Langzeitpräsident Simbabwes. Mit 93 wurde er aus dem Amt gedrängt – er hätte gern weitergemacht. © Quelle: imago/Xinhua

Beji Caid Essebsi: mit 88 Hoffnungsträger der tunesischen Demokratie

Wie Mugabe einst galt auch Beji Caid Essebsi bei seiner Amtseinführung Ende Dezember 2014 als Hoffnungsträger – obwohl er bereits 88 Jahre alt war. Tunesien feierte den Arabischen Frühling, in dem das Land nach dem Sturz des autokratischen Präsidenten Ben Ali erstmals demokratisch wählen ließ. Und dieser 88-Jährige war ein Garant des friedlichen Übergangs.

Er verstarb am 25. Juli 2019 im Alter von 92 Jahren nach einem Schwächeanfall in einem Militärkrankenhaus in Tunis – mehrere Monate bevor seine Amtszeit endete.

Raúl Castro: mit 90 in den Ruhestand

Ohne Raúl Castro hätte die kubanische Revolution von 1959 vermutlich nie gesiegt. Denn im Schatten seines vier Jahre älteren Bruders Fidel, der das größere Charisma besaß, zudem ein mitreißender Redner war, galt Raul als Stratege, kühler Planer, als ideologisches Hirn des Umsturzes.

Am 24. Februar 2008 wurde Raúl Castro Präsident und damit Staatsoberhaupt des Landes – im Alter von 76 Jahren. Er blieb es bis 2018, da war er 86. Er blieb der starke Mann im Land bis zum 19. April 2021, als er 90-jährig auch das Amt des Parteichefs aufgab. Heute, mit 92, darf er tatsächlich so etwas wie Ruhestand genießen.

Als Revolutionär ist niemals Feierabend: Für Kubas Präsidenten Raúl Castro war dann irgendwann doch Schluss. Erst mit 90 gab er den Parteisitz auf – und wurde Rentner. © Quelle: dpa

Paul Biya: Ein 90-jähriger Despot regiert bis heute Kamerun

Paul Biya regiert das zentralafrikanische Land Kamerun seit über 40 Jahren. Im Februar feierte er seinen 90. Geburtstag – und Kritiker zweifeln an seiner Fähigkeit, das Land zu führen. 2018 ließ er sich das letzte Mal im Amt bestätigen. Nach offiziellen Angaben kam er damals auf über 71 Prozent der Stimmen. Aber nur 53 Prozent der 6,6 Millionen Kameruner waren überhaupt zur Wahl gegangen.

Konrad Adenauer: mit 85 in die letzte Amtszeit

Auch Deutschland vertraute einst der Weisheit des Alters. Als Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik, sich das dritte Mal dem Wahlvolk stellte, war er 85 Jahre alt. Dabei war der gebürtige Kölner einst wegen einer zu schwachen Gesundheit vom Militärdienst befreit worden.

Als Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik, sich das dritte Mal dem Wahlvolk stellte, war er 85 Jahre alt. © Quelle: picture-alliance / dpa

Dass der „Alte“, wie der Langzeitkanzler stets genannt wurde, insgesamt drei Wahlen gewann, hatte wohl auch damit zu tun, dass es der noch jungen Bundesrepublik an Selbstvertrauen fehlte – also klammerte man sich an das politische Urgestein, das Wirtschaftswunder und politische Kontinuität versprach. Mit 87 Jahren schied er am15. Oktober 1963 aus dem Amt. Seine Regierungszeit gilt als weitgehend skandalfrei. Nach seinem Ausscheiden lebte er weitere dreieinhalb Jahre, bevor er 19. April 1967 in Rhöndorf bei Bonn verstarb.