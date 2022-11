Weißes Haus: Biden und Xi verurteilen Russlands Atomdrohungen

Nusa Dua. US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping sind am Montag zum ersten Mal persönlich als Staatspräsidenten aufeinandergetroffen. Ihr Treffen begann in einem Luxushotel auf Bali mit einem freundlichen Handschlag. Anschließend zogen sich die beiden zu Gesprächen zurück.

Biden und Xi verurteilten nach US-Angaben russische Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine. Beide Seiten stimmten auch überein, dass „ein Atomkrieg niemals geführt werden sollte“, wie das Weiße Haus nach dem Treffen mitteilte.

Biden spricht Sorge über Menschenrechtsverletzungen in China aus

Den Angaben des Weißen Hauses zufolge sprach Biden zudem seine Sorge über Menschenrechtsverletzungen in China aus. Biden habe sich bei dem Treffen auch besorgt über das chinesische Vorgehen in der Nordwestregion Xinjiang, in Tibet und in Hongkong. Er habe auch Fälle von US-Bürgern angesprochen, die „fälschlicherweise“ in China inhaftiert seien oder die Volksrepublik nicht verlassen dürften, teilte das Weiße Haus mit.

In Hongkong geht die chinesische Regierung mit weitgehenden Sicherheitsgesetzen gegen die demokratische Oppositionsbewegung vor. Menschenrechtsgruppen werfen den chinesischen Behörden zudem vor, Minderheiten wie die Uiguren in Xinjiang sowie die Tibeter zu unterdrücken.

US-Präsident Joe Biden trifft auf Chinas Präsident Xi Jinping Beide Präsidenten kommen am Montag zu ihrem ersten persönlichen Treffen seit der Amtsübernahme von Biden zusammen. © Quelle: Reuters

Biden warnt Xi vor Militäraktion gegen Taiwan

Biden warnte Xi Jinping bei seinem Treffen zudem vor militärischer Gewalt gegen Taiwan. Nach Angaben des Weißen Hauses sagte Biden bei dem Gespräch, dass sich die amerikanische Ein-China-Politik nicht geändert habe. Doch lehnten die USA jede einseitige Änderung des Status quo ab, sei es durch China oder Taiwan. Die Welt habe ein Interesse an Frieden und Stabilität in der Meerenge der Taiwanstraße.

Biden kritisierte demnach auch „nötigende und zunehmend aggressive Aktionen Chinas gegenüber Taiwan“, die den Frieden um Taiwan und in der ganzen Region untergrüben und das globale Wohlergehen gefährdeten.

Peking sieht die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik, während sich Taiwan als unabhängig betrachtet. Auf dem jüngsten Parteitag hatte Xi Jinping gerade wieder mit einer Eroberung gedroht, wenn sich die 23 Millionen Taiwaner einer „Vereinigung“ verweigern sollten.

Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, was meist Waffenlieferungen bedeutete. Doch als erster US-Präsident hat Biden deutlich gesagt, dass die USA im Falle eines chinesischen Angriffs auch mit Streitkräften zu Hilfe kommen würden.

Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping dauerte rund drei Stunden. Das teilte das Weiße Haus mit. Die Beziehungen zwischen den USA und China sind auf einem Tiefstand. Auf der indonesischen Insel findet am Dienstag und Mittwoch das Gipfeltreffen der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20) statt.

Biden: „Wir müssen nur herausfinden, wo die roten Linien sind“

Bereits vor dem Gespräch erklärte Biden: „Als Führer unserer beiden Nationen teilen wir meiner Ansicht nach die Verantwortung zu zeigen, dass China und die Vereinigten Staaten mit unseren Differenzen fertig werden können, zu vermeiden, dass Wettbewerb jemals auch nur in die Nähe von Konflikt kommt und Wege zu finden, zusammen an dringenden globalen Fragen zu arbeiten, die gegenseitige Kooperation erfordern.“ Xi erklärte vorab, die Begegnung auf eine höhere Ebene bringen zu wollen. Er sei auf einen „offenen und ausführlichen Meinungsaustausch“ mit Biden vorbereitet gewesen.

Es war die erste persönliche Begegnung der beiden, seit Biden vor zwei Jahren ins Weiße Haus einzog. Biden sage am Sonntag in Phnom Penh vor seiner Abreise nach Bali, es gebe wenige Missverständnisse zwischen ihm und Xi. „Wir müssen nur herausfinden, wo die roten Linien sind und was jedem von uns in den nächsten zwei Jahren am wichtigsten ist“.

Bidens Amtszeit läuft noch zwei Jahre. Er wisse, dass ihn die Zwischenwahlen zum Kongress, bei denen seine Partei die Mehrheit im Senat verteidigte, gestärkt hätten. Klar sei auch, dass Xi seine Macht beim Parteitag der Kommunistischen Partei ausgebaut habe.

Die amerikanische-chinesischen Beziehungen sind bereits seit der Amtszeit von Bidens Vorgänger Donald Trump getrübt. Die USA betrachten China inzwischen als ihren größten wirtschaftlichen und militärischen Rivalen. Biden hat wiederholt die Menschenrechtslage und da besonders den Umgang Pekings mit der uigurischen Minderheit kritisiert. Dazu kommen Differenzen über Hongkong, Taiwan und chinesische Handelspraktiken sowie die Sanktionspolitik gegen Russland wegen dessen Angriffskriegs in der Ukraine. China hat eine direkte Unterstützung Moskaus etwa mit Waffenlieferungen vermieden, die Invasion aber nicht öffentlich verurteilt.

