﻿Tickt Trump nicht ganz richtig?

Grauer Scheitel, grauer Schnurrbart, grimmiger Blick: John Bolton, ein Republikaner mit tiefem Weltwissen und messerscharfem Intellekt, gehörte in Washington nie zu den Leuten, die geliebt wurden. Er wurde nur gebraucht.

Der heute 74-Jährige diente schon Präsident Ronald Reagan. Unter George W. Bush war er Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen. Donald Trump holte ihn als Nationalen Sicherheitsberater ins Weiße Haus. Diesen Job warf Bolton im September 2019 hin, auch weil er Trumps Stil nicht mehr aushielt.

Dass Bolton eine politische Karriere machen würde, die ihn auf höchste weltpolitische Ebenen katapultieren würde, wurde ihm nicht an der Wiege gesungen. Er wuchs auf in einem Arbeiterviertel von Boston, als Sohn eines Feuerwehrmanns.

Botschafter Bolton, auf Ihren früheren Chef Donald Trump kommt ein Strafverfahren wegen rechtswidrigen Umgangs mit Staats­dokumenten zu. Hat die Anklage Sie überrascht?

Nein, überhaupt nicht. Trumps Umgang mit Staats­geheimnissen war schon immer verstörend. Schon während unserer gemeinsamen Zeit im Weißen Haus fiel mir und anderen Mitarbeitern immer wieder auf, dass der Präsident einen seltsamen Hang zeigte, im Anschluss an Briefings und Besprechungen geheime Dokumente für sich zu behalten. Er schien eine Art Sammel­leidenschaft zu haben. Wir haben uns damals schon Sorgen gemacht und uns gefragt, was er damit wohl vorhat.

Solange sich alle Materialien noch im Weißen Haus befanden, gab es ja wohl kein großes Risiko.

Stimmt. Das Weiße Haus ist eine gut gesicherte Umgebung. Die Gefährdung der nationalen Sicherheit begann aber mit dem Umzug der Dokumente in Schuhkartons nach Mar-a-Lago, in Trumps privaten Club in Florida.

Glauben Sie, russische oder chinesische Spione haben in Florida in Trumps Kartons geguckt?

Das weiß niemand. Aber juristisch ist das, anders, als viele glauben, auch gar nicht entscheidend. Die Straftatbestände, die Trump erfüllt hat, sind sogenannte Gefährdungs­delikte. Der Gesetzgeber will bereits die bloße Gefahr ausschließen, dass Unbefugte solche Dokumente einsehen. Deshalb steht, ohne dass es auf konkrete Konsequenzen ankommt, schon der regelwidrige Umgang mit Geheim­dokumenten als solcher unter Strafe.

Und das will dem früheren Präsidenten nicht in den Kopf?

Nein. Ich glaube, er hat den genauen Sinn und Zweck der Vorschriften auch gar nicht verstanden. In Ex­tremfällen hat er Dinge, in die wir ihn gerade erst durch vertrauliche Briefings eingeweiht hatten, im nächsten Moment prompt auf Twitter hinausposaunt.

Wie lief so etwas konkret ab? Erzählen Sie mal.

Einmal wurde ihm eine Luftaufnahme gezeigt, die einen missglückten Raketentest im Iran dokumentierte. Die Rakete war beim Start explodiert. Als die CIA-Leute nach dem Briefing das Oval Office verlassen hatten, konnte Trump der Versuchung nicht widerstehen, das Foto auf Twitter zu veröffentlichen, verbunden mit einem höhnischen Gruß an die iranische Führung, der er „alles Gute und viel Glück bei der Ermittlung der Geschehnisse“ wünschte. Als ich das mitbekam, war ich fassungslos.

So etwas macht man nicht?

Auf gar keinen Fall. Nur in ganz besonders begründeten Ausnahme­fällen lässt man die Gegenseite wissen, was man selbst weiß.

Wie haben denn Ihre Kollegen von der CIA reagiert?

Die verstanden die Welt nicht mehr. Man muss sich das mal vorstellen: Die waren noch im Dienstwagen auf dem George Washington Memorial Parkway unterwegs, auf dem Rückweg vom Weißen Haus in die CIA-Zentrale in Langley, als jemand sie anrief und fragte: Hey, habt ihr schon Trumps Tweet gesehen?

Der Präsident und seine wichtigsten Helfer: Donald Trump im Jahr 2019 mit seinem damaligen Stabschef John Kelly (links) und seinem damaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton (rechts). © Quelle: AP

Viele Ihrer republikanischen Parteifreunde sehen ja in Trumps Regel­verstößen nur so etwas wie eine lässliche Schludrigkeit. Warum ist das für Sie eine so ernste Sache?

Wenn andere Staaten wissen, was man selbst weiß, kann dies nicht nur taktisch Nachteile haben. Es kann auch ganz konkret bestehende Kommunikations­kanäle und Informations­quellen gefährden. Im Fall des iranischen Raketentests kam zum Beispiel hinzu, dass die hohe Auflösung des Bildes den Eindruck entstehen ließ, es sei nicht etwa von einem Satelliten gemacht worden, sondern vielleicht von einem sehr viel niedriger fliegenden Objekt, einem Flugzeug oder einer Drohne. Dies könnte dann auf eine – völkerrechtlich unzulässige – Verletzung des iranischen Luftraums durch die USA hindeuten. Und dies wiederum könnte politische Aufwallungen nach sich ziehen. Sich jedoch auf derartige Probleme auch nur annäherungsweise einzulassen, war Trump völlig fremd. Er hat sich um Geheim­haltung schlicht und einfach nie geschert.

Was treibt einen Ex-Präsidenten dazu, sich noch nach seiner Amtszeit mit geheimen Dokumenten zu umgeben, auch in Badezimmern und Toiletten­räumen? Tickt Trump an dieser Stelle nicht ganz richtig?

Es geht ihm jedenfalls nie um dieses oder jenes Sachthema. Es geht Trump nur um Trump. Es ist eine Art Protzverhalten, eine Angeberei besonderer Art. Besuchern und Gästen führte er vor, dass er Zugang zu besonderen Informationen hatte, die anderen verschlossen sind. Er wollte sich selbst und anderen beweisen, dass er sich über Regeln hinwegsetzen kann. Es gibt ihm offensichtlich ein gutes Gefühl, in der Lage zu sein, solche Dinge zu tun. Für seine Art des Umgangs mit den Dokumenten gibt es keine Entschuldigung. Aber dies zeigt jetzt aller Welt seine Einstellung zu diesen Dingen.

Hand aufs Herz: Kommt ein solcher Mann noch infrage als Präsidentschafts­kandidat Ihrer Partei für das Jahr 2024?

Natürlich nimmt niemand Trump das Recht anzutreten. Die Umfragen deuten ja noch immer darauf hin, dass er eine breite Fanbasis hat – auch wenn er jetzt als erster früherer Präsident der USA Angeklagter in einem Strafverfahren ist. Doch hier stellt sich jetzt eine Frage der Glaubwürdigkeit. Seit ich bei den Republikanern bin, habe ich Law and Order immer für ein zentrales Prinzip unserer Partei gehalten. Danach gelten dieselben rechtlichen Regeln für alle, auch und gerade für den Präsidenten. Der sorgfältige Umgang mit geheimen Dokumenten ist keine Nebensache, sondern ein wichtiges Stück Pflicht­erfüllung gegenüber der Nation.

Ein Teil Ihrer republikanischen Partei­freunde sagt, Hillary Clinton sei doch auch nicht angeklagt worden nach ihrer E-Mail-Affäre.

Sachlich und rechtlich werden da Äpfel und Birnen verglichen. Aber ganz abgesehen von allen Unterschieden dieser Fälle stelle ich meinen Freunden an dieser Stelle eine Grundsatz­frage: Mal angenommen, beide Fälle müssten juristisch gleichermaßen verfolgt werden – wäre dann die angemessene Schluss­folgerung aus einer Nichtanklage gegen Hillary Clinton, dass man auch im Fall Donald Trump auf eine Anklage verzichtet? Schon meine Mutter hat mir früher beigebracht, dass Unrecht nicht mit Unrecht vergolten werden darf. Tatsächlich muss doch der Rechtsstaat in jedem Fall unparteiisch die Tatbestände prüfen und dem Gesetz Geltung verschaffen, egal, um wen es geht.

Manche sagen, die Anklage werde Trump sogar nützen.

Das glaubt er selbst auch. Viel wird davon abhängen, wann genau der Prozess eröffnet wird und welche Beweise dann vorgelegt werden. Das kann für den früheren Präsidenten sehr belastend werden. Deshalb wäre es ihm offensichtlich am liebsten, den Prozessbeginn, so lange es geht, hinauszuzögern und bis dahin täglich über eine Hexenjagd zu klagen. Jeder normale Mensch würde in einer vergleichbaren Lage darauf dringen, dass der Prozess so bald wie möglich beginnt, schon um ihn möglichst schnell hinter sich zu bringen. Aber Trump ist nun mal kein normaler Mensch.

In der kommenden Woche, am 11. und 12. Juli, kommen in Vilnius die Staats- und Regierungschefs der Nato zusammen. An welcher Baustelle muss das Bündnis aus Ihrer Sicht jetzt am meisten arbeiten?

Wir brauchen dringend eine überzeugende Ukraine-Strategie. Da vermisse ich noch immer klare Festlegungen: Was genau wollen wir gegenüber Russland erreichen – und wie?

Karriere auf höchstem weltpolitischen Niveau: John Bolton (Zweiter von rechts) im Kreis von Staats- und Regierungschefs beim G7-Treffen in Kanada im Jahr 2018. © Quelle: Jesco Denzel/Bundesregierung/dpa

Das Bündnis hält immerhin gut zusammen und liefert mittlerweile eine Menge Waffen.

Alles richtig. Aber eine Waffen­lieferung ist noch keine Strategie. Die bisherigen Lieferungen deuten im Gegenteil eher auf die Abwesenheit einer Strategie hin. Nehmen Sie die lange umstrittenen Kampfpanzer. Alle sagen inzwischen, es sei richtig, sie einzusetzen. Aber wenn das so ist: Warum haben wir sie dann nicht viel früher geliefert? Das Gleiche gilt jetzt für die F-16-Kampfflugzeuge. Ich glaube nicht, dass es klug ist, in einen Konflikt nach und nach immer mehr Waffen einzuträufeln wie Zutaten beim Backen. In Wirklichkeit müssen wir doch erst die Strategie entwerfen – daraus ergibt sich dann, welche Waffen wir brauchen, um die Strategie umzusetzen.

Halten Sie nach dem Bruch des Staudamms von Kachowka eine weitere unheilvolle Eskalation für denkbar, etwa einen russischen Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja?

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor diesem Szenario gewarnt, und ich bin sicher: Er hat seine Gründe. Offenbar gab es Anzeichen dafür, dass russische Truppen die Kühlsysteme der Atomanlage vermint haben. Das könnte schreckliche Folgen haben. Wenn Russland tatsächlich einen Austritt von Radioaktivität bewirken und als Waffe nutzen sollte, muss die Reaktion der USA und des Westens sehr hart ausfallen. Schon jetzt sollten westliche Regierungen ihren russischen Gesprächs­partnern unmissverständlich klarmachen, dass sich Moskau solche Szenarien am besten von vornherein aus dem Kopf schlägt.

Trump sagt, wenn er Präsident ist, ist binnen 24 Stunden der Krieg vorbei.

Das zeigt einmal mehr, dass er von Außenpolitik und speziell von diesem komplexen Konflikt überhaupt keine Ahnung hat.

Aber vielleicht hat er Ahnung davon, was gut ankommt bei Amerikas Wählern. Viele würden sich doch ganz gern zurückziehen aus der Welt.

Richtig ist, dass es auf beiden Seiten des politischen Spektrums in den USA isolationistische Reflexe gibt. Ihnen nachzugeben wäre verhängnisvoll, für die Vereinigten Staaten ebenso wie für den Rest der Welt. Trump hat die isolationistischen Strömungen in meiner Partei stärker gemacht denn je. Das übrigens wäre aus meiner Sicht schon Grund genug, alles zu versuchen, um im kommenden Jahr eine Rückkehr Trumps ins Weiße Haus zu verhindern.

Vielen Dank für dieses Gespräch.